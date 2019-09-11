На Comic Con Russia 2019 покажут комедию «Арахисовый сокол»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ комедии АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (The Peanut Butter Falcon). Об этом сообщает пресс-служба конвента. Точная дата показа комедии с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях пока не называется.
Мировая премьера фильма состоялась на фестивале South By Southwest в Остине, штат Техас. Лента была удостоена приза зрительских симпатий и получила высокие оценки критиков, отметивших прекрасную игру актеров и воодушевляющий сюжет картины. Рейтинг картины на IMDB составляет 8.1, на сайте Rotten Tomatoes – 98%.
В российский прокат картина выходит 24 октября. Показ на Comic Con Russia 2019 пройдет за три недели до старта в кинотеатрах.
Напомним, ранее стало известно, что на фестивале также покажут японское аниме ДИТЯ ПОГОДЫ.
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11.09.2019 Автор: БК
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