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Телеканалы Sony Pictures Television больше не будут вещать в России, Украине и Белоруссии

Это связывают с невысокой доходностью и оттоком аудитории в интернет

Телеканалы Sony Channel, Sony Turbo и Sony Sci-Fi прекращают работу в России, Украине и Белоруссии по решению их правообладателя. Распространением каналов Sony Pictures Television в России занималась «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая владела 80% бизнеса американской компании на территории страны. Холдинг при этом запустит три новых канала для платных ТВ-сетей, где будет показываться контент той же Sony Pictures и других студий-мейджоров.

Sony Pictures Television отказались давать комментарии «Коммерсанту». Представитель НМГ отметил, что группа «проводит ребрендинг» и в июне запустит каналы .Red, .Black и .Sci-Fi. Дистрибутором будет «Медиа-Телеком», являющийся совместным предприятием НМГ и «Ростелекома», эта же компания займется контентом. Как добавили в НМГ, ребрендинг никак не повлияет на концепцию каналов. 

Новые каналы продолжат работу в сетях операторов платного ТВ и будут преимущественно наполнены контентом Sony Pictures, а также других мейджоров — Paramount, BBC, Universal, Disney, Freemantle и MGM. Sony Pictures Television занималась вещанием в России с 2008 года. 

В 2015 году законодательно была запрещена в российских медиакомпаниях доля иностранного владения более 20%. Тогда Universal Networks International, которая является правообладателем Universal Channel и E! Entertainment Television в России, прекратил работу в стране. Sony Pictures пришлось искать партнера, после чего с 2018 года 80% бизнеса в России выкупила НМГ. Эта сделка позволила каналам продавать рекламу, получив необходимые эфирные частоты, а НМГ собрать крупнейший пакет каналов платного ТВ, став также партнером Discovery, Turner, Viasat, Fox и Viacom.

Эксперты считают, что уход с рынков связан с невысокой доходностью в данных регионах и утеканием аудитории в интернет. По данным Mediascope, каналы Sony не входили в число крупнейших по аудитории в сегменте киносериальных.

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21.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсант

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