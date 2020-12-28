START рассказал о новинках января

Онлайн-кинотеатр START рассказал о проектах, которые будут доступны на сервисе в первый месяц нового года. Здесь продолжат выходить новые эпизоды сериалов «257 причин, чтобы жить», «Пассажиры» (оригинальные проекты START), «Гранд», «Обет на крови», а также состоятся других проектов.

С 31 декабря: короткометражный мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника».

Под Новый год на видеосервисе START состоится онлайн-премьера нового короткометражного музыкального 3D-мультфильма от киностудии «Союзмультфильм». C самого утра пользователи смогут посмотреть картину, главные роли в которой озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.

C 8 января: «Обман» (Bedrag), 2-й сезон.

Второй сезон лихо закрученного датского детективного триллера из коллекции Walter Presents про преступления энергетической корпорации Energreen. Следователи, раскрывшие в предыдущем сезоне сложную коррупционную схему, по-прежнему ищут возможность арестовать пропавшего генерального директора Energreen Сандера. Похоже, каждый, кто когда-либо работал на Energreen, будет вынужден заплатить высокую цену.

С 14 января: ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Фильм Андрея Кончаловского, получивший специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале и выдвинутый в качестве претендента от России на «Оскар» и «Золотой глобус». 1962 год, в советском Новочеркасске − забастовка на главном городском заводе. Люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма − работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира партработницы рушится в одночасье.

С 15 января: ГЛУБЖЕ!.

Ироничная и наглая комедия с Александром Палем и Любовью Аксеновой от режиссера РАССКАЗОВ Михаила Сегала. Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порноиндустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким! На «Кинотавре» в Сочи, где состоялась премьера этой картины, лента получила диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

С 21 января: «Бывшие», 3-й сезон.

Оригинальный сериал START. Яна (Любовь Аксенова) − дочь влиятельного отца, которая безрассудно тратит его деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее зависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из «бывших». Позже Яна, чтобы спасти отца, выходит замуж за эксцентричного и жестокого бизнесмена из Кемерово (Анатолий Журавлев). Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке − писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться от зависимостей?

С 28 января: МОЛОДОЕ ВИНО.

Подруги-студентки Мила и Люcя отдыхают на морском побережье в доме радушного и доброго садовода Славы. Женская дружба подвергается испытанию после случайной встречи с мужчиной из прошлого Милы. Любовный четырехугольник грозит испортить отпуск и всю жизнь героев. В ролях: Катерина Шпица, Александр Яценко и другие.

С 29 января: «Зарница».

Оригинальный короткометражный фильм START, один из победителей конкурса «Быстрый старт». В московском кадетском корпусе, в классе, где парни и девушки учатся вместе, жизнь расписана по своду жестких правил, вопросы решаются силой, а выделяться из толпы не принято. В этот класс попадает 16-летняя Алиса, бойкая и талантливая девчонка. Она очень старается быть первой во всем, потому что ей кажется, что только так можно заслужить уважение сверстников и любовь одноклассника Андрея. Но в реальности все наоборот − ее успехи в учебе провоцируют травлю и со стороны учеников, и со стороны учительницы. Впереди у нее − самое сложное испытание, в котором ей надо выбрать: победа или любовь.

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28.12.2020 Автор: Артур Чачелов