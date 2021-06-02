Start рассказал о новинках июня

В июне на START выйдут финальные эпизоды первого сезона сериала «Медиатор», а также продолжат выходить новые серии комедийного хита видеосервиса «ИП Пирогова». Также 10 июня на START состоится премьера третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве — «Содержанки». Зрители увидят развязку истории.

Зрителям также станет доступна ностальгическая комедия режиссёра Лаури Рандла ПРОЩАЙ, СССР о последних годах Советской Эстонии глазами ребёнка. Ранее фильм был представлен в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля.

4 и 11 июня: новые эпизоды «Медиатора» (оригинальный сериал START)

Андрей Павлов — профессиональный переговорщик, для которого не существует запрещённых приёмов. Павлов видит людей насквозь и ради своей цели готов соблазнять, обманывать и переходить все границы. Вы сделаете всё, что он скажет. Но сможет ли он договориться с самим собой? Это задача не из лёгких даже для самого ловкого манипулятора.

3, 10, 17, 24 июня: новые серии «ИП Пирогова»

Вера оставит родную кондитерскую «Пирогова» на попечение семьи и уедет в Санкт-Петербург, где совместно с Денисом Алексеевичем и его сетью «Бальзак Гурмэ» откроет новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли Веры все чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу.

С 10 июня: третий сезон «Содержанки» (оригинальный сериал START)

В финале прошлого сезона героиня Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

С 2 июня: АФРИКА

1943 год, на окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне остаются трое детей и их мать, которая слишком слаба для походов в лес в поисках еды. В один из дней сыновья отправляются в дорогу сами и оказываются перед недетским выбором — спасти семью или собаку, которую они находят на месте боя.

С 12 июня : сериал «Наше время — сейчас» (эксклюзив)

Семнадцатилетняя Лора и её друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково это - быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они совершают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.

С 16 июня: ПРОЩАЙ, СССР

Йоханнес родился в семье ингерманландских финнов. Его детство проходит вместе с бабушкой и дедушкой в 80-е годы в закрытом советском городке, но переезд в столицу Эстонии обещает немало перемен. Мальчик взрослеет за железным занавесом и открывает для себя дружбу и любовь, пока мать уезжает на заработки в «западную» Финляндию. Жизнь юного Йоханнеса налаживается, а мир вокруг начинает рушиться.

С 19 июня: И ПРИВЕТ! (эксклюзив)

Короткометражный фильм о ковиде, снятый Борисом Хлебниковым и Натальей Мещаниновой в продуктовом магазине. Фильм создавался для благотворительного аукциона «Action! 2020». Для этого мероприятия режиссёры ежегодно снимают короткометражки и продают их в пользу благотворительности. Главные роли исполнили Степан Девонин, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина и Валентина Мазунина.

С 26 июня: третий сезон «Код 37: отдел секс-преступлений» (эксклюзив)

Финальные главы детектива Ханны (Верле Батенс) и возглавляемого ею отдела «Код 37», — полицейского подразделения, специализирующегося на преступлениях сексуального характера.

В послужном списке отдела немало раскрытых дел, его репутация и слава продолжают расти, а сама Ханна за свои заслуги была представлена к награде. Но личная жизнь детектива начинает трещать по швам: бюрократические проволочки на работе, стресс и непрекращающиеся попытки изловить насильника, в прошлом напавшего на её мать, сводят Ханну с ума, и даже поддержка и ухаживания заботливого соседа Коэнна (Герт Ван Рампелберг) уже не приносят ей былого утешения.

02.06.2021 Автор: Виолетта Палий