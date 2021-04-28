Проведение Summer Special в Берлине находится под сомнением

В декабре 2020 года было объявлено, что Берлинский фестиваль в 2021-м пройдет в два этапа — сначала параллельно с виртуальным европейским кинорынком в марте, а затем как летнее мероприятие Summer Special с показами для широкой публики.
В настоящее время руководство кинофестиваля в Берлине обсуждает с властями Германии «следующие шаги для проведения смотра на открытых площадка». Вероятно, от желающих участвовать в мероприятии потребуется наличие отрицательного теста на коронавирус.
Финальное решение будет принято в начале мая. Варианта с переносом на другую дату или в онлайн-формат не рассматривается. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Германии, где идет третья волна коронавируса, ставит под вопрос проведение Summer Special.
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28.04.2021 Автор: Виолетта Палий
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