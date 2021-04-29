Свердловская киностудия начала отбор сценариев дебютного кино

Свердловская киностудия начала отбор сценариев дебютного игрового кино и научно-популярных и документальных фильмов для участия в конкурсах Фонда кино и Минкультуры России. Об этом стало известно на совещании в Минкультуры России при участии Главы ведомства Ольги Любимовой.

Генеральным директором Свердловской киностудии в апреле 2021 года назначен Виктор Шадрин, ранее занимавший руководящие посты на крупнейших свердловских телеканалах. Под его руководством был проведен внутренний мониторинг состояния киностудии, который показал удовлетворительные результаты.

«Перед вами стоит амбициозная задача – перезапустить киностудию. И я рада, что для ее решения собралась команда единомышленников, которая хорошо понимает и любит свое дело», − отметила Ольга Любимова.

Говоря о ситуации на киностудии, Виктор Шадрин сообщил, что имущественный комплекс находится в удовлетворительном состоянии.

«Работать с ним можно. Другое дело, что для кинопроизводства на киностудии почти ничего нет. Павильоны сохранились, большинство комплекса занимают арендаторы. Так, 90% площадей киностудии были сданы в аренду сторонним организациям. Есть лишь небольшая часть арендаторов, которые занимаются профильной деятельностью», − сказал он.

Первый заместитель генерального директора, креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев добавил, что на киностудии должно быть заметным и постоянным присутствие кинематографистов. Также предполагается организация курсов повышения квалификации и различных образовательных программ.

«Очевидно, что это не просто организация по производству кино. Для региона Свердловская киностудия − культурная институция наряду с театрами, библиотеками и музеями. Она всегда была точкой входа в индустрию молодых талантливых людей. Нужно это возвращать, делать кинокластер», − подчеркнул он.

Проведение открытых мастер-классов, публичных дискуссий и лекций пользуется большой популярностью у молодёжи, отметила Министр.

«И мы стараемся эту моду поддерживать. Вы знаете, что мы проводим конкурс дебютантов в ведомстве, − добавила глава ведомства. − И печально, когда уровень подаваемого материала не позволяет нам поддержать замечательные региональные команды. Над этим нужно работать вместе».

Также стало известно, что режиссер Алексей Федорченко вошел в обновленный состав совета директоров Свердловской киностудии.

«Мы начали искать хорошие дебютные сценарии игрового кино и научно-популярных и документальных фильмов для участия в конкурсах Фонда кино и Минкультуры России. Но техническое оснащение киностудии не позволяет оказывать образовательные услуги. Хотелось бы, чтобы было современное оборудование», − сообщил Алексей Федорченко.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко также отметила, что Свердловская киностудия будет включена в Концепцию развития отечественной кинематографии до 2030 года.

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29.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ