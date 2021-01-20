В России запретили распространение аниме «Тетрадь смерти»

Распространение популярного аниме «Тетрадь смерти» отныне запрещено в России. Об этом сообщает «Росбалт», ссылаясь на решение Колпинского суда Санкт-Петербурга. Кроме того, по решению того же суда под запрет также попал третий эпизод аниме под названием «Инуяшики» и мультсериал «Токийский гуль».

Суд пришел к выводу, что некоторые эпизоды мультсериалов демонстрируют сцены насилия, размывают представления о гендерных ролях, добре и зле, деформируют психику детей и подталкивают к суициду. «Признать информацию, распространяемую посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», − цитирует судью Дмитрия Никулина «Росбалт».

Решение подлежит немедленному исполнению. Формально, оно касается конкретных пиратских сайтов, к которым были претензии Прокуратуры. Позже станет понятно, значит ли решение суда, что будет блокироваться доступ ко всем сайтам с мультсериалами.

Заседание суда, касающееся аниме, продолжается. Запрещенным могут признать почти пять десятков произведений в том числе популярные проекты «Наруто», «Эльфийская песнь» и другие.

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20.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Росбалт