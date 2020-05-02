Кинотеатры Техаса открываются с особыми мерами безопасности

Кинотеатры американского штата Техас получили разрешение на возобновление работы с 1 мая. Однако ни одна крупная киносеть страны, работающая в регионе, открываться не захотела. Зато работу решили возобновить местные киносети EVO Entertainment и Santikos Theatres. Об этом сообщает Variety.

EVO намерена открыть площадки уже в понедельник, 4 мая. К открытию сеть подготовила необычный репертуар − киноклассику, фильм Клинта Иствуда СНАЙПЕР, ставший локальным хитом, и ленту СОНИК В КИНО. Для привлечения зрителей сеть снизила цены на билеты до $5 для взрослых и $3 для детей.

Согласно постановлению губернатора штата, кинотеатры не могут продавать больше 25% мест в кинозале, а также обязаны обеспечить безопасную рассадку посетителей. EVO намерена продавать билеты через ряд, а также обеспечивать боковое расстояние между зрителями не менее 1,8 метров. Кроме того, на входе в кинотеатры оборудуют особую зону, в которой посетителя расспросят о том, были ли у него признаки заболевания в течение последних двух недель и общался ли он с теми, кто болен коронавирусом. Помимо прочего, обязательно измерят температуру и, если она окажется выше 38 градусов, в кинотеатр не пустят. Кроме того, гостей попросят надеть маску.

Схожие меры готовится принять Santikos Theatres, но обязательно надевать маску посетелей просить не будут. При этом персонал будет работать в масках и перчатках. Сеть также отказалась от оборота наличных: билеты возможно купить только онлайн, а за услуги кинобара расплатиться исключительно картой. Ассортимент кинобара и механика работы с посетителем также были пересмотрены в целях обеспечения меньшего числа контактов между людьми. Сеть тоже снизила цену до $5 и определилась с репертуаром, включив туда те проекты, которые закрыли прокат: ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР и ОХОТА. Кроме того, следуя местной специфике, Santikos решила показать популярный у латиноамериканцев байопик 1997 года СЕЛЕНА. По утверждению представителей сети, в первый день открытия продаж было выкуплено 20% доступных кинобилетов.

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02.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety