Российские кинокомпании подвели итоги работы на Кинорынке в Торонто

В Торонто завершила свою работу бизнес-миссия Created in Moscow, организованная на кинорынке TIFF при поддержке Московского экспортного центра. Кинокомпании не только подписали сделки на США, Латинскую Америку, Японию, Вьетнам, страны Европы и Юго-Восточной Азии, но и подготовились к следующим мероприятиям – MIPCOM и AFM, где достигнутые в Торонто договоренности перерастут в подписанные контракты.

«Мы считаем, что бизнес-миссия в Торонто оказалась успешной. Московские компании презентовали более 30 проектов разных жанров – от блокбастеров и коммерческих картин до авторского кино и анимации, провели более 100 деловых встреч с закупщиками. По итогам проделанной работы российские фильмы выйдут в прокат по всему миру, что и является главной целью бизнес-миссии Created in Moscow», – комментирует Кирилл Ильичев, директор Московского экспортного центра.



«Централизованная и системная работа на всех ключевых рынках контента крайне важна, и государство в лице Министерства культуры, РЭЦ и МЭЦ оказывает компаниям существенную поддержку, – отмечает Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» (официальный оператор бизнес-миссии Created in Moscow в Торонто). – При этом участие в международных мероприятиях – объемная, но далеко не единственная часть работы, которую предстоит сделать российской киноиндустрии, чтобы занять значимое место на мировом рынке и быть в числе лучших. Есть целый спектр задач – от регулярного анализа положения российского кино в мире (пока он находился на втором плане), до системного продвижения в международной прессе – которыми необходимо заняться в ближайшее время, чтобы способствовать выходу индустрии на новый уровень».

Среди проектов ГК «Планета Информ» на кинорынке в Торонто наибольший интерес вызвали фильмы КОМА, РОБО, ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ, а также хорроры РАССВЕТ и ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. «Большинство наших постоянных партнеров ждут премьерных скринингов КОМА и РОБО в рамках предстоящего мероприятия в Москве, – говорит Анастасия Баньковская, директор отдела международных продаж компании. – Клиенты, у которых не будет возможности там присутствовать, смогут увидеть наши главные картины на кинорынке AFM в Санта-Монике. На данный момент мы ведем переговоры по разным проектам с Ближним Востоком, Великобританией, Италией, Испанией, Китаем, Кореей, Японией и США».

Хоррор Святослава Подгаевского ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, представленный «Централ Партнершип», отправится в США и Латинскую Америку – компания Ledafilms приобрела все права, включая кинотеатральный прокат, на эти территории. Фильм также выйдет в Германии (Capelight Pictures), Вьетнаме, Сингапуре (Purple Plan) и других странах Юго-Восточной Азии (Suraya Filem), в Японии (IPA Asia) и Прибалтике (Garsu). «Помимо ЯГИ, которая выйдет в прокат по всему миру, мы представили и другие проекты, – отметила Катерина Пшеницына, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип». − Закупщики из европейских стран проявили большой интерес к приключенческому триллеру ДЕВЯТАЯ, а фильм ТЕКСТ по роману Глуховского особенно заинтересовал партнеров из Китая и Японии».

Компания Premier Studios достигла предварительных договоренностей с покупателями из Китая и Южной Кореи по новому фантастическому проекту «Горизонт» и ведет переговоры о совместных съемках с китайской компанией. Ожидаемо высоким был интерес байеров к сериалам «Эпидемия» Павла Костомарова и «Идентификация» Владлены Санду, а также к полнометражному фантастическому блокбастеру Егора Баранова АВАНПОСТ, по которому студия также вступила в предварительные переговоры о передаче прав. Представители кинофестивалей и онлайн-платформ заинтересовались сериалами «Полет» Петра Тодоровского и «Перевал Дятлова», который сейчас лично снимают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Art Pictures Studio представила международным дистрибьюторам новые эксклюзивные материалы по проектам ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ЛЕД 2 Жоры Крыжовникова (совместного производства с «Водород») и СПУТНИК Егора Абраменко (совместного производства «Водород», Art Pictures и Hype Film). «В Торонто была закрыта сделка с компанией Presidio по реализации прав на картину ВТОРЖЕНИЕ на территории Японии, – рассказывает Анна Струневская, руководитель международной дистрибуции Art Pictures Studio. – Продолжаются переговоры с партнерами по реализации DVD и интернет прав на территориях США, Канады и Великобритании. Кроме того, в планах компании до конца года закрыть сделки по продаже прав на территориях Юго-Восточной Азии, Африки и Китая».

Фильм ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ Джаника Файзиева представил международный дистрибьютор – компания Luminescence. «Мы показали рабочую, еще не финальную, версию фильма на закрытом скрининге для международных партнеров, – говорит Юрай Барабас, управляющий директор Luminescence. − Проект впечатлил закупщиков захватывающим сюжетом и качеством съемки. Мы уже закрыли ряд сделок в Каннах, включая Германию, Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Южную Корею, Ближний Восток, Прибалтику, Филиппины, Вьетнам, страны бывшей Югославии. В Торонто мы также получили немало предложений, но в целом говорить более детально по закрытым сделкам предпочли бы после AFM, где будет показана финальная версия в английском дубляже. Мы уже получили предложения от Северной Америки, Японии, Малайзии, Польши. Также большой интерес к проекту проявляют закупщики из Австралии, Франции, Латинской Америки, Китая и Великобритании».

Компания «Метрафильмс» представила в Торонто ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, ASPIRATION Михаила Идова и БЕЗ ОГЛЯДКИ Кирилла Соколова, а также анимационный проект «Соня из Тоствилля». «У меня состоялось несколько десятков встреч, посвященных обсуждению представленных нами проектов и возможному сотрудничеству, – рассказывает Артем Васильев, генеральный продюсер компании. − В свою очередь, ряд канадских и американских компаний предложили для обсуждения свои проекты. С несколькими ключевыми компаниями мы уже находимся в стадии обсуждения деталей совместной работы. Формальных договорённостей мы пока не достигли, но уверенность в реальности этой работы большая».

Ark Pictures представили два проекта Константина Фама – КАДИШ и ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ. «Мы провели много встреч с американскими и европейскими сейлз агентами и дистрибьюторами, в основном, конечно, в контексте КАДИША – как готового проекта, – говорит продюсер Егор Одинцов. – На данный момент мы находимся в переговорах сразу с несколькими сейлз агентами из США, Канады и стран Западной Европы. На TIFF мы также показали КАДИШ нескольким кинофестивалям, два из которых уже отобрали картину в конкурс. К сожалению, пока мы не можем разглашать названия кинофестивалей – программу анонсируют только в декабре».

Компания All Media представила фильм ГЕРОЙ Карена Оганесяна, по которому были заключены сделки на территории США, Канады, Германии, Великобритании, Кореи, Японии, Испании, Кипра, Прибалтики, страны бывшей Югославии, и драму Андрея Смирнова ФРАНЦУЗ.

Наибольший интерес к проектам Vega Film проявили закупщики из Австралии и Канады – партнеров особенно заинтересовал фильм У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ Веты Гераськиной.

Студия Wizart заключила заключила ряд сделок по дистрибуции своих флагманских проектов на территорию более 60 государств. Фильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ выйдет в прокат в Великобритании – партнером Wizart стала компания Altitude Film Entertainment, и на территории Латинской Америки – права приобрела Sun Distribution Group. Фильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ покажут в Австралии и Новой Зеландии (Eagle Entertainment), а также в Латинской Америке (Snap TV) в 2020 году. Африканский континент в скором времени познакомится с фильмом ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ – за прокат в африканских странах будет отвечать компания Gravel Road Distribution Group. Эта же компания займется прокатом картины студии Мельница УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ, которую на TIFF также представила Wizart.

Лицензионное агентство brand4rent представило пакет анимационных брендов – «Монсики» (совместное производство ГК РИКИ и «Союзмультфильм»), «Пластилинки» и «Зебра в клеточку» («Союзмультфильм»), «Академия Косми» (проект студии «Белый шар»).

Студия «Паровоз» представила свой первый полнометражный анимационный фильм КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ и мультсериал «Кошка Бяка и Хороший мальчик», а также новые проекты на стадии разработки – «Чик-Чирикино» и «Космопорт». Одна из приоритетных целей для студии – копродукция. В Торонто «Паровоз» начал переговоры по совместному производству с международными партнерами.

Компания «Клаксон Продакшн» анонсировала новый приключенческий мультсериал «Волшебные стебельки Фло-Фло».

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из главных задач МЭЦ – сохранение лидерства Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.

Компания «Экспоконтент» – официальный представитель в России, Украине и СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM, MIPJUNIOR, MIPTV, MIPFormats, MIPDoc, MIPCancun, MIPChina, Азиатского кино- и ТВ рынка ATF в Сингапуре. С 2018 года по настоящее время – оператор объединенного стенда MADE IN RUSSIA, организованного при поддержке Российского Экспортного центра. С 2007 года компания оказывает консультационные услуги по международным продажам и продвижению российского контента на зарубежные рынки.

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16.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент