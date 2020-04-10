Продюсеры Hype Film ищут сценариста нового проекта через «ВКонтакте»

Продюсеры Hype Film Илья Стюарт и Мурад Османн вместе с режиссером Ладо Кватания ищут сценариста нового проекта через социальную сеть «ВКонтакте». В конкурсе могут принять участие авторы в возрасте от 15 до 25 лет из России и СНГ.

На конкурс рассматриваются истории из школьной жизни. «Конфликты с родителям или сверстниками, первая любовь, предательство, буллинг − поделитесь тем, о чем не принято говорить, ограничений нет», − говорится в обращении организаторов к авторам. Сообщается, что победитель «станет полноценным участником сценарной команды с гарантированной оплатой труда».

Для участия в конкурсе претенденты должны опубликовать рассказ до 18 000 знаков в редакторе статей «ВКонтакте» на стене своей страницы или в собственном сообществе с хештегом #Vktalents_Hypefilm. Истории должны быть опубликованы до 26 апреля включительно. Жюри будет оценивать откровенность и оригинальность сюжета, а также умение писать диалоги − они в истории должны быть обязательно. Имя победителя конкурса будет объявлено 30 апреля.

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10.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВКонтакте