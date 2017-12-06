Новости


Waner Bros. преодолела $5 млрд рубеж сборов в общемировом прокате

В ее активе сразу 5 картин, заработавших больше $500 млн

Warner Bros. покоряет стратегически важную отметку в $5 млрд годовых кассовых сборов в общемировом прокате. И впервые в истории, в пакете студии оказывается сразу пять релизов, собравших в кинотеатрах более $500 млн. 

Главным хитом кинокомпании в этом году пока считается ЧУДО-ЖЕНЩИНА, получившая $821,8 млн, а главный сюрприз преподнес фильм ужасов студии New Line Cinema ОНО, который при бюджете в $35 млн в кинотеатрах по всему миру собрал внушительные $694,2 млн. Недавно вышедшая ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ пока может похвастаться $570,3 млн. Она уже обошла финальные результаты экшна КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, собравшего $566,7 млн, и военной драмы ДЮНКЕРК ($525 млн). 

Кроме того, студия может похвастаться высокими кассовыми результатами проектов ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН и ПРОКЛЯТЬЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА, собравших более $250 млн каждый. 

Напомним, что неделю назад отметку в $5 млрд общемировых кассовых сборов преодолела студия Disney.  

  

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

 

06.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com

Новости по теме:

Предварительная касса уикенда: «Легенда о Коловрате» стартовала успешно

Предварительная касса четверга: «Легенда о Коловрате» вышла на первое место

Предварительные сборы уикенда: «Тайна Коко» финишировала первой

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

Предварительные сборы четверга: лидерство захватывают «Коматозники»


Самое читаемое

Неплохо проявляет себя и боевик «Иностранец»

Касса четверга: «Легенда о Коловрате» лидирует с большим отрывом

Подробнее
Пилотный проект реализуется в московском мультиплексе на Кутузовском проспекте

«Формула кино» будет устраивать сеансы для зрительниц с младенцами

Подробнее
Лента собрала более 260 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Легенда о Коловрате» стартовала успешно

Подробнее
Фотоотчет из Бизнес-пространства отеля «Radisson Славянская»

104-й Российский Кинорынок. Как это было

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 