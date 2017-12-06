Waner Bros. преодолела $5 млрд рубеж сборов в общемировом прокате

Warner Bros. покоряет стратегически важную отметку в $5 млрд годовых кассовых сборов в общемировом прокате. И впервые в истории, в пакете студии оказывается сразу пять релизов, собравших в кинотеатрах более $500 млн.

Главным хитом кинокомпании в этом году пока считается ЧУДО-ЖЕНЩИНА, получившая $821,8 млн, а главный сюрприз преподнес фильм ужасов студии New Line Cinema ОНО, который при бюджете в $35 млн в кинотеатрах по всему миру собрал внушительные $694,2 млн. Недавно вышедшая ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ пока может похвастаться $570,3 млн. Она уже обошла финальные результаты экшна КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, собравшего $566,7 млн, и военной драмы ДЮНКЕРК ($525 млн).

Кроме того, студия может похвастаться высокими кассовыми результатами проектов ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН и ПРОКЛЯТЬЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА, собравших более $250 млн каждый.

Напомним, что неделю назад отметку в $5 млрд общемировых кассовых сборов преодолела студия Disney.

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06.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com