Названы победители третьей web-премии

Вечером в пятницу, 5 февраля, в столичном «Цифровом деловом пространстве» прошла церемония вручения наград Третьей национальной премии в области веб-индустрии. Мероприятие проходило как в офлайн-формате, так и параллельно в онлайне. Ведущими вечера стали шоумены Иван Ургант и Александр Гудков.

На этот раз за победу в разных категориях боролись более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020. Авторы не забыли ниодного знакового проекта, отметившегося на просторах Интернет-пространства. В результате главным онлайн-событием года стал сериал видеосервиса more.tv «Чики».

Еще одну награду в номинации «Лучший интернет-сериал» (для проектов с длинными сериями) получил сериал сервиса Premier и канала ТНТ «Перевал Дятлова». Пресса голосовала отдельно и в этой номинации выбрала другого победителя − сериал Федора Бондарчука, снятый для видеосервиса more.tv, «Псих».

Лучшим интернет-сериалом с хронометражем эпизода менее 24 минут стал второй сезон проекта START «257 причин, чтобы жить». Так решило жюри. При этом пресса снова не согласилась с его мнением и назвала своего победителя − проект more.tv «Трудные подростки».

Отдельно награждали проекты, которые можно посмотреть на общедоступных видеосервисах. Здесь победителем стал сериал «Внутри Лапенко».

Звание лучшей онлайн-платформы досталось сервису START. Александр Мамут получил спецприз за вклад в веб-индустрию. Еще один спецприз − «За объединение классических форм искусств онлайн» ушел порталу «Культура.РФ».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

06.02.2021 Автор: Артур Чачелов