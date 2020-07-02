Xiaomi открывает летний автомобильный кинотеатр «Let mi see» в Москве

Телекоммуникационный бренд Xiaomi запустит в Москве бесплатный автомобильный кинотеатр. Проект Let Mi See реализован в формате кинофестиваля. Он начнет работу 6 июля на открытой парковке ТЦ «Авиапарк». В формате drive-in ежедневно зрители смогут посмотреть на большом экране лучшие киноновинки и культовые картины последних лет.

В программу автокинофествиаля вошли 16 фильмов, среди которых: ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, BANKSY, МОЯ СОБАКА ИДИОТ, РОМАНТИКИ 303, ПАТЕРСОН и другие. Фильмом открытия станет авантюрная история МАХИНАТОРЫ о молодом человеке, который во времена Тетчеровской Англии 80-х всеми способами старается организовать в маленьком городке концерт невероятно популярной в те годы хеви-метал группы Iron Maiden. Картину готовит к выходу в кинотеатрельный прокат компания Ten Letters. Продлится фестиваль до 30 июля, закрыть проект организаторы планируют драмой МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ.

«В новой реальности потребления бренды социализируются и такой формат маркетинговых коммуникаций сегодня самый эффективный!, говорит Екатерина Бордачева. − Нашу команду (МКФ «Российский кинобизнес» и ГК «Инсайт»») привлекли к репертуарному менеджменту и технической организации мероприятия, и, думаю, нам удалось сформировать интересное предложение для зрителей».

Чтобы попасть в кинотеатр, достаточно бесплатно забронировать билет на сайте letmisee.ru и в день сеанса приехать на каршеринг-авто «Делимобиль».

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02.07.2020 Автор: Артур Чачелов