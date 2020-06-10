«КАРО» открывает первый автокинотеатр в Москве

11 июня в «Крокус Сити Холл» заработает первый в Москве автокинотеатр «КАРО под звездами: Vegas». Гостям автокинотеатра будет представлена семейная экшен-комедия МОЙ ШПИОН, которая таким образом станет первой настоящей премьерой на большом экране после окончания режима самоизоляции. В обычный кинотеатральный прокат компания MEGOGO Distribution планирует выпустить фильм 1 июля.

Организация просмотра в новом автокинотеатре учитывает все требования безопасности – в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте «КАРО», въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на билете и онлайн-покупку продукции кинобара. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. Стоимость билета составит 800 рублей за одну машину.

В репертуаре автокинотеатра на ближайшее время заявлены показы фильмов ДОСТАТЬ НОЖИ, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, ТЕКСТ, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ и другие. Расписание будет дополняться еженедельно, каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, начало первого – в 22:00. В репертуар также войдут культовые фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, недавние хиты проката и спецпоказы в рамках «КАРО.Арт».

«Мы решили совместить два больших события в одном – запуск нового формата кинопросмотра и первую после долгого перерыва премьеру на большом экране. Многие селебрити за время самоизоляции соскучились по светским мероприятиям. Премьера фильма в автокинотеатре – это приятная возможность выгулять в свет не только себя, но и автомобиль», – отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров «КАРО».

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в рамках проекта «КАРО под звездами» планируется открыть ещё несколько площадок под открытым небом в Москве и других городах России.

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10.06.2020 Автор: БК