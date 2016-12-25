Касса России: «Пассажиры» стартуют с 268 млн рублей

У «Елок» заметно меньше

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 1 - 1058** 268 000 000

$4 385 534 253 308

$4 145 - 268 000 000

$4 385 534 2 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Rogue One: A Star Wars Story WDSSPR 2 - 1112** 95 000 000

$1 554 574 85 432

$1 398 -70,7% 477 200 000

$7 847 394 3 ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ

FOX 1 - 1019** 24 722 969

$404 565 24 262

$397 - 24 722 969

$404 565 4 МОАНА

Moana WDSSPR 4 - 883** 24 000 000

$392 734 27 180

$445 -71,0% 684 600 000

$10 493 562 5 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 0 - 792** 22 928 742

$375 204 28 950

$474 - 22 928 742

$22 928 742 ИТОГО TOP-5: 434 651 711

$7 112 612

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.11 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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