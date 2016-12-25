Касса России: «Пассажиры» стартуют с 268 млн рублей

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|Касса
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|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ПАССАЖИРЫ
Passengers
|WDSSPR
|1
|-
|1058**
|268 000 000
$4 385 534
|253 308
$4 145
|-
|268 000 000
$4 385 534
|2
|
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
Rogue One: A Star Wars Story
|WDSSPR
|2
|-
|1112**
|95 000 000
$1 554 574
|85 432
$1 398
|-70,7%
|477 200 000
$7 847 394
|3
|FOX
|1
|-
|1019**
|24 722 969
$404 565
|24 262
$397
|-
|24 722 969
$404 565
|4
|
МОАНА
Moana
|WDSSPR
|4
|-
|883**
|24 000 000
$392 734
|27 180
$445
|-71,0%
|684 600 000
$10 493 562
|5
|NKI
|0
|-
|792**
|22 928 742
$375 204
|28 950
$474
|-
|22 928 742
$22 928 742
|ИТОГО TOP-5:
|434 651 711
$7 112 612
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.11 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
26.12.2016
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