Предварительная касса уикенда №52 22.12 - 25.12.2016


Касса России: «Пассажиры» стартуют с 268 млн рублей

У «Елок» заметно меньше

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 - 1058** 268 000 000
$4 385 534		 253 308
$4 145		 - 268 000 000
$4 385 534
2 WDSSPR 2 - 1112** 95 000 000
$1 554 574		 85 432
$1 398		 -70,7% 477 200 000
$7 847 394
3 FOX 1 - 1019** 24 722 969
$404 565		 24 262
$397		 - 24 722 969
$404 565
4 WDSSPR 4 - 883** 24 000 000
$392 734		 27 180
$445		 -71,0% 684 600 000
$10 493 562
5 NKI 0 - 792** 22 928 742
$375 204		 28 950
$474		 - 22 928 742
$22 928 742
  ИТОГО TOP-5:   434 651 711
$7 112 612		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.11 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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22.12.2016

ГИББИ / Gibby (AKM), данные не предоставлены дистрибьютором.

ЕЛКИ 5 (BZL), данные не предоставлены дистрибьютором.

НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ / Come and Find Me (CPF), данные не предоставлены дистрибьютором.

ОХОТНИКИ (SMKT), данные не предоставлены дистрибьютором.

РЫБА-МЕЧТА (PVZGL), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AKM - AKM
BZL - Bazelevs
CPF - Капелла Фильм
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
NKI - Наше кино
PVZGL - ПРОвзгляд
SMKT - Самокат
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

26.12.2016

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