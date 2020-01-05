Предварительная касса уикенда: «Холоп» не замечает конкурентов

|№
|Фильм
|Дистри
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|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|2
|2062
|852 100 000
$13 763 528
|413 240
$6 675
|-
|1 384 100 000
$22 425 470
|2
|WDSSPR
|1
|1537
|435 000 000
$7 026 329
|283 019
$4 571
|-
|517 000 000
$8 350 832
|3
|FOX
|2
|1898
|257 602 260
$4 160 915
|135 723
$2 192
|107,6%
|444 808 096
$7 206 871
|4
|CP
|4
|1275
|131 600 000
$2 125 666
|103 216
$1 667
|-
|943 100 000
$14 835 614
|5
|
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Jumanji: The Next Level
|WDSSPR
|4
|798
|127 100 000
$2 052 980
|159 273
$2 573
|150,2%
|969 500 000
$15 250 905
|ИТОГО TOP-5:
|1 803 402 260
$29 129 418
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.91 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
06.01.2020 Автор: БК
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