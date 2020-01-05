Предварительная касса уикенда №1 02.01 - 05.01.2020


Предварительная касса уикенда: «Холоп» не замечает конкурентов

«Вторжение» стартует сильно, но не достаточно для первого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 2 2062 852 100 000
$13 763 528		 413 240
$6 675		 - 1 384 100 000
$22 425 470
2 WDSSPR 1 1537 435 000 000
$7 026 329		 283 019
$4 571		 - 517 000 000
$8 350 832
3 FOX 2 1898 257 602 260
$4 160 915		 135 723
$2 192		 107,6% 444 808 096
$7 206 871
4 CP 4 1275 131 600 000
$2 125 666		 103 216
$1 667		 - 943 100 000
$14 835 614
5 WDSSPR 4 798 127 100 000
$2 052 980		 159 273
$2 573		 150,2% 969 500 000
$15 250 905
  ИТОГО TOP-5:   1 803 402 260
$29 129 418		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.91 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CNF - Cineticle Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PLK - ПилотКино
PNR - Пионер
UPI - UPI
WDSSPR - WDSSPR

06.01.2020 Автор: БК

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