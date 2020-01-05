Предварительная касса уикенда: «Холоп» не замечает конкурентов

«Вторжение» стартует сильно, но не достаточно для первого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ХОЛОП

CP 2 2062 852 100 000

$13 763 528 413 240

$6 675 - 1 384 100 000

$22 425 470 2 ВТОРЖЕНИЕ

WDSSPR 1 1537 435 000 000

$7 026 329 283 019

$4 571 - 517 000 000

$8 350 832 3 СОЮЗ СПАСЕНИЯ

FOX 2 1898 257 602 260

$4 160 915 135 723

$2 192 107,6% 444 808 096

$7 206 871 4 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2

CP 4 1275 131 600 000

$2 125 666 103 216

$1 667 - 943 100 000

$14 835 614 5 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Jumanji: The Next Level WDSSPR 4 798 127 100 000

$2 052 980 159 273

$2 573 150,2% 969 500 000

$15 250 905 ИТОГО TOP-5: 1 803 402 260

$29 129 418

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.91 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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