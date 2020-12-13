Предварительная касса уикенда №50 10.12 - 13.12.2020


Касса России: «Серебряные коньки» стартуют с 91,8 млн рублей

Другие новинки сильно отстают

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 1 1789 91 800 000
$1 252 217		 51 314
$700		 - 91 800 000
$1 252 217
2 CP 5 691 17 100 000
$233 256		 24 747
$338		 -40,3% 530 300 000
$6 958 404
3
ТВОРЦЫ СНОВ 1
Dreambuilders
 MG 1 1123 15 372 307
$209 689		 13 689
$187		 - 15 372 307
$209 689
4 MGS 1 935 8 552 472
$116 662		 9 147
$125		 - 8 602 859
$117 349
5 CAO 3 793 7 107 690
$96 954		 8 963
$122		 -60,9% 68 697 902
$910 268
  ИТОГО TOP-5:   139 932 469
$1 908 777		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
RWV - Russian World Vision
SBF - СБ Фильм
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

14.12.2020 Автор: БК

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