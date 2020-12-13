Касса России: «Серебряные коньки» стартуют с 91,8 млн рублей

Другие новинки сильно отстают

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP 1 1789 91 800 000

$1 252 217 51 314

$700 - 91 800 000

$1 252 217 2 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

CP 5 691 17 100 000

$233 256 24 747

$338 -40,3% 530 300 000

$6 958 404 3 ТВОРЦЫ СНОВ 1

Dreambuilders MG 1 1123 15 372 307

$209 689 13 689

$187 - 15 372 307

$209 689 4 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 2

MGS 1 935 8 552 472

$116 662 9 147

$125 - 8 602 859

$117 349 5 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Superintelligence CAO 3 793 7 107 690

$96 954 8 963

$122 -60,9% 68 697 902

$910 268 ИТОГО TOP-5: 139 932 469

$1 908 777

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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