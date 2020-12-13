Касса России: «Серебряные коньки» стартуют с 91,8 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|1
|1789
|91 800 000
$1 252 217
|51 314
$700
|-
|91 800 000
$1 252 217
|2
|CP
|5
|691
|17 100 000
$233 256
|24 747
$338
|-40,3%
|530 300 000
$6 958 404
|3
|
ТВОРЦЫ СНОВ 1
Dreambuilders
|MG
|1
|1123
|15 372 307
$209 689
|13 689
$187
|-
|15 372 307
$209 689
|4
|MGS
|1
|935
|8 552 472
$116 662
|9 147
$125
|-
|8 602 859
$117 349
|5
|
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Superintelligence
|CAO
|3
|793
|7 107 690
$96 954
|8 963
$122
|-60,9%
|68 697 902
$910 268
|ИТОГО TOP-5:
|139 932 469
$1 908 777
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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14.12.2020 Автор: БК
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