Касса России: «Движение вверх» получает еще 345,6 млн рублей

А вот «Приключения Паддингтона 2» сильно недобрали

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 4 1490 345 600 000

$6 107 086 231 946

$4 099 -6,9% 2 338 400 000

$40 703 220 2 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

Insidious: The Last Key WDSSPR 1 860 149 000 000

$2 632 974 173 256

$3 062 - 233 000 000

$4 117 335 3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2

Paddington 2 VLG 1 1075 73 663 143

$1 301 699 68 524

$1 211 - 73 663 143

$1 301 699 4 ФОРМА ВОДЫ

The Shape of Water FOX 1 492 46 332 149

$818 734 94 171

$1 664 - 46 332 149

$818 734 5 СКИФ

NKI 1 1144 34 517 272

$609 954 30 172

$533 - 34 517 272

$609 954 ИТОГО TOP-5: 649 112 564

$11 470 446

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.59 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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