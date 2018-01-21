Предварительная касса уикенда №3 18.01 - 21.01.2018


Касса России: «Движение вверх» получает еще 345,6 млн рублей

А вот «Приключения Паддингтона 2» сильно недобрали

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 CP 4 1490 345 600 000
$6 107 086		 231 946
$4 099		 -6,9% 2 338 400 000
$40 703 220
2 WDSSPR 1 860 149 000 000
$2 632 974		 173 256
$3 062		 - 233 000 000
$4 117 335
3 VLG 1 1075 73 663 143
$1 301 699		 68 524
$1 211		 - 73 663 143
$1 301 699
4
ФОРМА ВОДЫ
The Shape of Water
 FOX 1 492 46 332 149
$818 734		 94 171
$1 664		 - 46 332 149
$818 734
5 NKI 1 1144 34 517 272
$609 954		 30 172
$533		 - 34 517 272
$609 954
  ИТОГО TOP-5:   649 112 564
$11 470 446		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.59 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RFLF - Reflexion Films
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

22.01.2018 Автор: БК

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