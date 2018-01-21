Касса России: «Движение вверх» получает еще 345,6 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|CP
|4
|1490
|345 600 000
$6 107 086
|231 946
$4 099
|-6,9%
|2 338 400 000
$40 703 220
|2
|
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
Insidious: The Last Key
|WDSSPR
|1
|860
|149 000 000
$2 632 974
|173 256
$3 062
|-
|233 000 000
$4 117 335
|3
|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
Paddington 2
|VLG
|1
|1075
|73 663 143
$1 301 699
|68 524
$1 211
|-
|73 663 143
$1 301 699
|4
|
ФОРМА ВОДЫ
The Shape of Water
|FOX
|1
|492
|46 332 149
$818 734
|94 171
$1 664
|-
|46 332 149
$818 734
|5
|NKI
|1
|1144
|34 517 272
$609 954
|30 172
$533
|-
|34 517 272
$609 954
|ИТОГО TOP-5:
|649 112 564
$11 470 446
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.59 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
22.01.2018 Автор: БК
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