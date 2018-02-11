Касса России: «Пятьдесят оттенков свободы» стартовали с 369 млн рублей

Остальные новинки далеко позади

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ

Fifty Shades Freed UPI 1 1267 369 191 430

$6 482 729 291 390

$5 117 - 369 191 430

$6 482 729 2 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

CRP 1 1185 60 000 000

$1 053 556 50 633

$889 - 60 000 000

$1 053 556 3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 7 874 54 000 000

$948 200 61 785

$1 085 -49,8% 2 887 800 000

$50 266 319 4 СЕЛФИ

WDSSPR 2 1021 44 700 000

$784 899 43 781

$769 -62,7% 195 400 000

$3 478 106 5 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri FOX 2 349 36 959 858

$648 988 105 902

$1 860 -18,7% 99 884 890

$1 777 944 ИТОГО TOP-5: 564 851 288

$9 918 372

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.95 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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