Предварительная касса уикенда №6 08.02 - 11.02.2018


Касса России: «Пятьдесят оттенков свободы» стартовали с 369 млн рублей

Остальные новинки далеко позади

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 UPI 1 1267 369 191 430
$6 482 729		 291 390
$5 117		 - 369 191 430
$6 482 729
2 CRP 1 1185 60 000 000
$1 053 556		 50 633
$889		 - 60 000 000
$1 053 556
3 CP 7 874 54 000 000
$948 200		 61 785
$1 085		 -49,8% 2 887 800 000
$50 266 319
4 WDSSPR 2 1021 44 700 000
$784 899		 43 781
$769		 -62,7% 195 400 000
$3 478 106
5 FOX 2 349 36 959 858
$648 988		 105 902
$1 860		 -18,7% 99 884 890
$1 777 944
  ИТОГО TOP-5:   564 851 288
$9 918 372		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.95 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CPP - Централ Партнершип Paramount
CPRG - Cinema Prestige
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

12.02.2018 Автор: БК

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