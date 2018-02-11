Касса России: «Пятьдесят оттенков свободы» стартовали с 369 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
Fifty Shades Freed
|UPI
|1
|1267
|369 191 430
$6 482 729
|291 390
$5 117
|-
|369 191 430
$6 482 729
|2
|CRP
|1
|1185
|60 000 000
$1 053 556
|50 633
$889
|-
|60 000 000
$1 053 556
|3
|CP
|7
|874
|54 000 000
$948 200
|61 785
$1 085
|-49,8%
|2 887 800 000
$50 266 319
|4
|WDSSPR
|2
|1021
|44 700 000
$784 899
|43 781
$769
|-62,7%
|195 400 000
$3 478 106
|5
|
ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
|FOX
|2
|349
|36 959 858
$648 988
|105 902
$1 860
|-18,7%
|99 884 890
$1 777 944
|ИТОГО TOP-5:
|564 851 288
$9 918 372
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.95 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
12.02.2018 Автор: БК
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