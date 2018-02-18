Предварительная касса уикенда №7 15.02 - 18.02.2018


Касса России: «Лед» стартует с 447,7 млн рублей

Общие сборы фильма с учетом превью переваливают за полмиллиарда

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 1314 447 700 000
$7 773 919		 340 715
$5 916		 - 537 700 000
$9 336 690
2 UPI 2 1277 109 608 672
$1 903 259		 85 833
$1 490		 -70,3% 598 618 399
$10 511 298
3 CP 8 677 24 500 000
$425 421		 36 189
$628		 -56,1% 2 927 900 000
$50 964 317
4 CRP 2 1193 22 700 000
$394 166		 19 028
$330		 -62,2% 103 400 000
$1 815 628
5 FOX 3 304 22 110 183
$383 924		 72 731
$1 263		 -41,7% 135 755 851
$2 416 444
  ИТОГО TOP-5:   626 618 855
$10 880 689		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.59 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AKM - AKM
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CPRG - Cinema Prestige
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
INDF - Indian Films
KNLG - Кинологистика
LUX - Люксор
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

19.02.2018 Автор: БК

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