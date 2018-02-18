Касса России: «Лед» стартует с 447,7 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|WDSSPR
|1
|1314
|447 700 000
$7 773 919
|340 715
$5 916
|-
|537 700 000
$9 336 690
|2
|
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
Fifty Shades Freed
|UPI
|2
|1277
|109 608 672
$1 903 259
|85 833
$1 490
|-70,3%
|598 618 399
$10 511 298
|3
|CP
|8
|677
|24 500 000
$425 421
|36 189
$628
|-56,1%
|2 927 900 000
$50 964 317
|4
|CRP
|2
|1193
|22 700 000
$394 166
|19 028
$330
|-62,2%
|103 400 000
$1 815 628
|5
|
ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
|FOX
|3
|304
|22 110 183
$383 924
|72 731
$1 263
|-41,7%
|135 755 851
$2 416 444
|ИТОГО TOP-5:
|626 618 855
$10 880 689
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.59 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Пятьдесят оттенков свободы» стартовали с 369 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 08.02.2018)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
19.02.2018 Автор: БК
В Москве прошла звездная премьера фильма «Лед»Подробнее
В Москве представили итальянское драмеди «Место встречи»Подробнее
СТС отметил суперлуние премьерой сериала «Команда Б»Подробнее
В Москве прошла специальная премьера фильма «Свидетели»Подробнее
В Москве прошла большая премьера фильма «Селфи»Подробнее