Касса России: «Лед» стартует с 447,7 млн рублей

Общие сборы фильма с учетом превью переваливают за полмиллиарда

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ЛЕД

WDSSPR 1 1314 447 700 000

$7 773 919 340 715

$5 916 - 537 700 000

$9 336 690 2 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ

Fifty Shades Freed UPI 2 1277 109 608 672

$1 903 259 85 833

$1 490 -70,3% 598 618 399

$10 511 298 3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 8 677 24 500 000

$425 421 36 189

$628 -56,1% 2 927 900 000

$50 964 317 4 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

CRP 2 1193 22 700 000

$394 166 19 028

$330 -62,2% 103 400 000

$1 815 628 5 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri FOX 3 304 22 110 183

$383 924 72 731

$1 263 -41,7% 135 755 851

$2 416 444 ИТОГО TOP-5: 626 618 855

$10 880 689

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.59 руб.

* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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