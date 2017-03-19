Касса России: «Красавица и Чудовище» стартует с 342,7 млн рублей

Еще один отличный старт уикенда показывает «Сплит»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Beauty and the Beast WDSSPR 1 - 1165** 342 700 000

$5 797 665 294 163

$4 977 - 342 700 000

$5 797 665 2 СПЛИТ

Split UPI 1 - 693** 240 640 821

$4 071 068 347 245

$5 875 - 240 640 821

$4 071 068 3 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

Kong: Skull Island CAO 2 - 1168** 108 200 000

$1 830 486 92 637

$1 567 -61,2% 529 400 000

$9 086 852 4 ЗВЕРОПОЙ

Sing UPI 3 - 1261** 85 322 441

$1 443 452 67 663

$1 145 -51,0% 845 276 133

$14 478 865 5 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!

CRP 1 - 935** 71 000 000

$1 201 150 75 936

$1 285 - 71 000 000

$1 201 150 ИТОГО TOP-5: 847 863 262

$14 343 821

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.11 руб.

* Rentrak, ** По данным дистрибьютора

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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