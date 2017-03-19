Предварительная касса уикенда №12 16.03 - 19.03.2017


Касса России: «Красавица и Чудовище» стартует с 342,7 млн рублей

Еще один отличный старт уикенда показывает «Сплит»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1 WDSSPR 1 - 1165** 342 700 000
$5 797 665		 294 163
$4 977		 - 342 700 000
$5 797 665
2 UPI 1 - 693** 240 640 821
$4 071 068		 347 245
$5 875		 - 240 640 821
$4 071 068
3 CAO 2 - 1168** 108 200 000
$1 830 486		 92 637
$1 567		 -61,2% 529 400 000
$9 086 852
4 UPI 3 - 1261** 85 322 441
$1 443 452		 67 663
$1 145		 -51,0% 845 276 133
$14 478 865
5 CRP 1 - 935** 71 000 000
$1 201 150		 75 936
$1 285		 - 71 000 000
$1 201 150
  ИТОГО TOP-5:   847 863 262
$14 343 821		    

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.11 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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16.03.2017

АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ / Trespass Against Us (CPF), данные не предоставлены дистрибьютором.

МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ / Pattaya (MVK), данные не предоставлены дистрибьютором.

ПОСЛЕ ТЕБЯ (CP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

20.03.2017 Автор: БК

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