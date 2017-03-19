Касса России: «Красавица и Чудовище» стартует с 342,7 млн рублей

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Beauty and the Beast
|WDSSPR
|1
|-
|1165**
|342 700 000
$5 797 665
|294 163
$4 977
|-
|342 700 000
$5 797 665
|2
|
СПЛИТ
Split
|UPI
|1
|-
|693**
|240 640 821
$4 071 068
|347 245
$5 875
|-
|240 640 821
$4 071 068
|3
|
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
Kong: Skull Island
|CAO
|2
|-
|1168**
|108 200 000
$1 830 486
|92 637
$1 567
|-61,2%
|529 400 000
$9 086 852
|4
|
ЗВЕРОПОЙ
Sing
|UPI
|3
|-
|1261**
|85 322 441
$1 443 452
|67 663
$1 145
|-51,0%
|845 276 133
$14 478 865
|5
|CRP
|1
|-
|935**
|71 000 000
$1 201 150
|75 936
$1 285
|-
|71 000 000
$1 201 150
|ИТОГО TOP-5:
|847 863 262
$14 343 821
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.11 руб.
* Rentrak, ** По данным дистрибьютора
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
20.03.2017 Автор: БК
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