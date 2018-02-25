Касса США: «Черная пантера» получает еще $108 млн

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА продолжает удивлять рынок высокими сборами у себя на родине. На втором уикенде лента Райна Куглера положила в свою копилку еще $108 млн. Это второй по величине сборов результат для второго уикенда фильма после ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (у них было $149,2 млн). Таким образом, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА оказалась в хорошей компании МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА и первых МСТИТЕЛЕЙ, также собравших на своих вторых уикендах суммы свыше ста миллионов: $106,6 млн и $103,1 млн соответственно. Общие сборы проекта в американском прокате после двух уикендов превысили $400 млн.

Второе место в топе оказалось в руках новинки – черной комедии НОЧНЫЕ ИГРЫ. Эта лента студии New Line Cinema сумела собрать за уикенд $16,6 млн. Результат можно назвать средним, особенно учитывая, что бюджет проекта составляет $37 млн.

Третье место оказалось в руках семейного релиза КРОЛИК ПИТЕР. Эта лента студии Sony Animation потеряла всего 28% сборов прошлого уикенда. По итогам выходных картина положила в свою копилку $12,5 млн, увеличив общую кассу до $71,3 млн. КРОЛИК ПИТЕР с легкостью обошел вторую крупную новинку уикенда – фантастический триллер АННИГИЛЯЦИЯ. Проект студии Paramount собрал $11 млн, выступив чуть лучше прогнозов (они давали фильму $10 млн). Напомним, что международные права на картину выкупил Netflix, потому нигде больше в кинотеатральный прокат она не вышла.

Закрывать пятерку лидеров выпало ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКАМ СВОБОДЫ. Эротическая драма студии Universal положила в свой карман еще $6,9 млн, увеличив общую кассу до $89,6 млн. Результат не самый высокий, но студия, потратившая на все три фильма около $150 млн, все равно остается в хорошем плюсе.

25.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline