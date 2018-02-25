МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Касса США: «Черная пантера» получает еще $108 млн

«Ночные игры» стали лучшей из новинок

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА продолжает удивлять рынок высокими сборами у себя на родине. На втором уикенде лента Райна Куглера положила в свою копилку еще $108 млн. Это второй по величине сборов результат для второго уикенда фильма после ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (у них было $149,2 млн). Таким образом, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА оказалась в хорошей компании МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА и первых МСТИТЕЛЕЙ, также собравших на своих вторых уикендах суммы свыше ста миллионов: $106,6 млн и $103,1 млн соответственно. Общие сборы проекта в американском прокате после двух уикендов превысили $400 млн. 

Второе место в топе оказалось в руках новинки – черной комедии НОЧНЫЕ ИГРЫ. Эта лента студии New Line Cinema сумела собрать за уикенд $16,6 млн. Результат можно назвать средним, особенно учитывая, что бюджет проекта составляет $37 млн. 

Третье место оказалось в руках семейного релиза КРОЛИК ПИТЕР. Эта лента студии Sony Animation потеряла всего 28% сборов прошлого уикенда. По итогам выходных картина положила в свою копилку $12,5 млн, увеличив общую кассу до $71,3 млн. КРОЛИК ПИТЕР с легкостью обошел вторую крупную новинку уикенда – фантастический триллер АННИГИЛЯЦИЯ. Проект студии Paramount собрал $11 млн, выступив чуть лучше прогнозов (они давали фильму $10 млн). Напомним, что международные права на картину выкупил Netflix, потому нигде больше в кинотеатральный прокат она не вышла. 

Закрывать пятерку лидеров выпало ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКАМ СВОБОДЫ. Эротическая драма студии Universal положила в свой карман еще $6,9 млн, увеличив общую кассу до $89,6 млн. Результат не самый высокий, но студия, потратившая на все три фильма около $150 млн, все равно остается в хорошем плюсе.   

25.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline

Самое читаемое

Фильм собрал более 500 млн рублей за пять дней

Предварительная касса уикенда: «Лед» вне конкуренции

Подробнее
«Довлатов» не остался без наград

Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Подробнее
Российские картины на вершине проката

Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года

Подробнее
Соответствующую награду она получит на форуме-выставке CineEurope

«Каро» признали лучшей киносетью года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 