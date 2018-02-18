Касса США: «Черная пантера» стартует со $192 млн

В США продолжается длинный четырехдневный уикенд Дня Президентов, включающий в себя нерабочий понедельник. Лидером кассовых сборов в это хлебное время стал проект Marvel ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. Первые три дня проката принесли картине $192 млн. Эти данные включают сборы превью четверга. К концу понедельника в копилке проекта должно появиться $218 млн – $223 млн. Заявленный производственный бюджет фильма – $200 млн.

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА выступила лучше прогнозов. Лента сумела обойти достижение ДЭДПУЛА, стартовавшего на этом же уикенде два года назад со $152 млн. Однако стартовый рекорд МСТИТЕЛЕЙ ($207 млн за три дня уикенда) новинке не покорился. Тем не менее, в активе ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ еще несколько достижений: лучший старт для фильма чернокожего режиссера, лучший рейтинг на популярном сайте Rotten Tomatoes среди супергеройских фильмов (97%). В другой системе зрительских оценок, Cinema Score, у картины уверенная «пятерка с плюсом».

На второе место попал семейный релиз от Sony КРОЛИК ПИТЕР. Лента потеряла всего 31% сборов прошлой недели и положила в свою копилку $17,25 млн. Общие сборы проекта теперь составляют $48,2 млн. Бюджет фильма – $50 млн.

Третьей стала эротическая драма ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ. Эта картина потеряла 56% премьерного уикенда. Три дня выходных принесли фильму $16,94 млн, а его общие сборы теперь составляют $76 млн. А на четвертом месте держится ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ с $8 млн. Картина собрала уже в общей сложности $377,6 млн – это второй результат для фильмов Sony Pictures за всю историю.

Закрывает пятерку лидеров драматический триллер Клинта Иствуда ПОЕЗД НА ПАРИЖ от компании Warner Bros. Эта картина собрала за уикенд $7,6 млн, а ее общая касса теперь составляет $25,4 млн.

Кроме того, на уикенде в широком прокате также стартовал мультфильм ДИКИЕ ПРЕДКИ. В США его прокатывает компания Lionsgate. Проект собрал $3,15 млн. К концу понедельника в его активе будет около $4,2 млн.

18.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline