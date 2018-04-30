Американская касса: «Мстители: Война бесконечности» поставили новый стартовый рекорд рынка

Фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ставит новый стартовый рекорд американского кинопроката. За первые три дня в кинотеатрах релиз студий Marvel и Disney собирает впечатляющие $250 млн. Картине удалось превзойти стартовое достижение предыдущего рекордсмена – фантастической картины ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, на счету которой в первые выходные было $248 млн. Кинотеатры IMAX в США принесли новинке $22,5 млн.

ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ уверенно и последовательно шла к рекорду, до этого показав лучшие сборы субботы и лучшие сборы воскресенья за всю историю проката. Напомним, что первый фильм франшизы стартовал в 2012 году с $207,4 млн, а сиквел – МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА в 2015-м – со $191,3 млн.

На втором месте уверенно держится хоррор ТИХОЕ МЕСТО. Картина собрала еще $10,65 млн, потеряв всего 49% от предыдущего уикенда. Общие сборы этого малобюджетного проекта студии Paramount в домашнем прокате сейчас составляют $148,2 млн. Те же 49% от сборов предыдущей недели потеряла и комедия КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ. Эта лента занимает третье место в топе прошедшего уикенда с результатом в $8,13 млн. Общая касса проекта в американском прокате сейчас находится в районе $29,6 млн.

Фантастический экшн РЭМПЕЙДЖ от пришествия МСТИТЕЛЕЙ пострадал больше всех. Лента потеряла сразу 65% кассы прошлого уикенда. Эти непростые выходные принесли релизу Warner Bros. и New Line Cinema $7,1 млн, увеличив его общую кассу до $77,9 млн.

А вот кому новые МСТИТЕЛИ помогли, так это ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЕ. Лента вернулась в Топ-5, собрав за уикенд $4,4 млн, что всего на 11% меньше, чем было неделю назад. Общая касса этого безусловного кинохита в домашнем прокате сейчас составляет впечатляющие $688 млн.

30.04.2018 Автор: Артур Чачелов