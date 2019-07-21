Американская касса: «Король Лев» стартовал с рекордных $185 млн

КОРОЛЬ ЛЕВ − новый лидер американского проката. Лента получила рекордные $185 млн, показав лучший старт для фильмов категории PG, а также лучший старт для фильмов производства студии Disney. Предыдущие ремейки студийной классики показывали чуть менее впечатляющий результат: КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ стартовали со $175 млн, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС − со $116 млн, КНИГА ДЖУНГЛЕЙ − со $103 млн, АЛАДДИН − с $91,5 млн. Помимо прочего, КОРОЛЬ ЛЕВ может похвастаться лучшим в истории стартом среди июльских релизов: в этой категории он обошел фильм ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2, который в первый уикенд заработал $169,2 млн.

Других новинок в широком прокате на этом уикенде не было. В том числе и поэтому остальные места в пятерке лучших заняли уже знакомые нам холдоверы. Лидер прошлого уикенда ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА опустился на второе место, потеряв еще 54% сборов. Уикенд принес ему $21 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $319,66 млн. На третьем месте оказалась ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Выходные принесли ей $14,6 млн, увеличив общие сборы картины до $375,5 млн.

Четвертым стал триллер КАПКАН. Лента студии Paramount потеряла ровно половину кассы прошлого уикенда, собрав сейчас $6 млн. Общие сборы проекта составляют пока лишь $23,83 млн. А замыкать пятерку лидеров снова выпало музыкальной романтической драме YESTERDAY. Лента Дэнни Бойла собрала на выходных еще $5,1 млн, что всего на 24% меньше, чем неделю назад. Общие сборы проекта в США составляют $57,6 млн.

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21.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM