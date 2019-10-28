Международная касса: Китай в лидерах

Первое место в международном прокате по итогам уикенда завоевала китайская драма BETTER DAYS, опередившая и МАЛЕФИСЕНТУ: ВЛАДЫЧИЦУ ТЬМЫ, которая добавила в свою копилку $64,3 млн, и ДЖОКЕРА с его дополнительными $47,8 млн. При этом фильм с Хоакином Фениксом вплотную приблизился в мировом прокате к отметке $850 млн.

Четверое место занял ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX), появившийся на экранах 10 стран и заработавший $12,8 млн. В Великобритании у проекта $3,8 млн, во Франции - $3,1 млн, в Таиланде - $1,5 млн, в Германии - $1,4 млн. Предыдущая часть франшизы зарабатывала в этих странах $5,9 млн, $4,5 млн, $1,5 млн и $2,8 млн соответственно.

Начав активно работать за пределами США, шестое место заняла СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI), заработавшая на 18 рынках $10,5 млн. Лучше всего дела у мультфильма идут в Мексике и Великобритании, где у него по $2,75 млн. МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ стартовали в этих странах с $3,6 млн и $2,8 млн соответственно.

Заметно расширил свой ареал ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, заработавший на 40 рынках $9 млн. Лучше всего картина выступила в России ($2,1 млн с учетом СНГ) и Индонезии ($1 млн), сразу превзойдя итоговые сборы первой части.

28.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore