Затянувшийся праздник: итоги российского онлайн-проката в январе 2025 года

Начиная с этого выпуска, в рубрике расширился список платформ, предоставляющих свои рейтинги просмотров. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» присоединился к итогам российского цифрового проката на регулярной основе.

Основной тенденцией месяца стало праздничное смотрение новогоднего, семейного и развлекательного контента: БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД, ЕЛКИ 11, ОГНИВО. Из зарубежных новинок активнее всех выступила АНОРА, а номинации снявшегося в драмеди Юры Борисова на крупные международные кинопремии привлекли зрительское внимание к его более ранним работам.

Сиквел успешной семейной сказки БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД стал лидером сразу на двух стримингах – «Иви» и Wink. Подписчики Okko отдали ленте серебро, а на «Кинопоиске» она получила бронзу. Основным конкурентом фэнтези стала новая часть традиционного новогоднего альманаха ЕЛКИ 11. В онлайн-кинотеатре Okko предпраздничные приключения заняли первое место, на Wink и Premier – второе.

Сказка ОГНИВО, которая вышла буквально за четыре дня до Нового года и сумела попасть в декабрьский чарт, за январь поднялась на несколько строчек выше и заняла четвертое место на «Иви», Wink и «Кинопоиске», а на Okko замкнула топ-5. Праздничный спешл ЧЕБУРАШКА. НОВЫЙ ГОД, который был прихардлочен к кинотеатральному релизу ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, привлек внимание зрителей Start, здесь у короткометражки третье место. На Wink она стала пятой, на Okko – восьмой.

Главными новинками для взрослой аудитории оказались разговорная комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ и участница оскаровской гонки АНОРА. Проект «Квартета И», который впервые был показан на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», наиболее высокую позицию занял на Start, здесь у него второе место. На платформе Premier философское драмеди разместилось на пятой строчке, на «Иви» – на восьмой.

Картина Шона Бэйкера возглавила два рейтинга – Start и «Кинопоиска». На платформе «Иви» АНОРА оказалась на шестом месте, а зрители Wink поставили ее на девятое. Отметим, что в топы даже тех стримингов, где само драмеди представлено не было, пробились другие работы с Юрой Борисовым в главной роли. Так, в онлайн-кинотеатре KION на четвертом месте оказалось роуд-муви КУПЕ НОМЕР 6, а на платформе «Иви» на седьмой позиции расположился триллер КЕНТАВР. Драма ПОДЕЛЬНИКИ на Start поднялась с седьмой строчки на шестую.

Больше всего иностранных релизов обнаружилось в топ-10 «Кинопоиска»: наряду с АНОРОЙ пользователи платформы активно смотрели французскую приключенческую ленту ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (шестое место), мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ (восьмое место) и боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ (девятое место).

Лидерами в онлайн-кинотеатрах Premier и KION стали ориджиналсы – НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА и ОМАР В БОЛЬШОМ КИНО соответственно.

Что касается сериалов, то мистический триллер «13 клиническая. Начало» второй месяц возглавляет рейтинг «Иви», а на третьей строчке в чарте платформы оказалась новинка «Я к тебе надолго» с турецкой звездой Бураком Озчивитом в главной роли. Музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», которая вышла на Wink 1 января, стала одним из самых успешных проектов платформы и уверенно возглавила январскую десятку. На «Кинопоиске» сериал занял второе место, уступив лидерство другому рекордсмену – авантюрной комедии «Красная Поляна», опередившей показатели «Короля и Шута». Ее за 32 дня посмотрело 3 млн подписчиков, в то время как панк-сказке для этого понадобилось 44 дня.

Комедию о конце света «Министерство Всего Хорошего» наградили золотом пользователи Okko. Главная январская новинка онлайн-кинотеатра Start, новый сезон комедии про аферистов «Инспектор Гаврилов», вышла 24 января, поэтому успела занять в рейтинге только третье место, уступив пьедестал криминальной драме «Дети перемен».

В онлайн-кинотеатре KION вышли финальные серии драмеди «Первый номер» с лауреатом фестиваля «Новый сезон» Евгением Цыгановым в главной роли; проект сохранил лидерство на платформе. Второй сезон комедии «Успешный» получил от зрителей серебро. А вернувшийся хит ТНТ «Новые Жуки» стал самым популярным на сервисе Premier.

Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 11

12.02.2025 Автор: Вероника Скурихина