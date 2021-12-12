Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2021 года
Новинки кинопроката, «Искушение» Верховена и Джеймс Бонд
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занимает один из главных блокбастеров 2021 года, фильм о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. При этом кинотеатральный прокат фильма в России стартовал 7 октября, а цифровой релиз состоялся лишь 8 декабря.
Следом идет кинокомикс ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, который вошел в топ-10 популярных у пиратов релизов в месяц появления в магазинах онлайн-кинотеатров. Легально проект киновселенной Mervel появился 12 ноября. Также в десятку вошла ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ Ридли Скотта, стартовавшая в прокате 18 ноября.
Вполне закономерно попадание в число лидеров фильма ИСКУШЕНИЕ, который не вышел в кинотеатральный прокат, а также не имеет даты цифрового релиза.
Замыкает пятерку лидеров ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО с Аней Тейлор-Джой. Триллер вышел в кинопрокат 25 ноября.
- НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ / NО TIME TO DIE
- ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ / SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS
- ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ / THE LAST DUEL
- ИСКУШЕНИЕ / BENEDETTA
- ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО / LAST NIGHT IN SOHO
- 16-Й
- ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ / MYSTERE A SAINT-TROPEZ
- ОДИН ВЫСТРЕЛ / ONE SHOT
- КОРОЧЕ ГОВОРЯ / LONG STORY SHORT
- ВЛАСТЬ ПСА / THE POWER OF THE DOG
12.12.2021 Автор: БК