Официальная касса России: пиратские релизы сохранили за собой золото

Показы с предсеансовым обслуживанием привлекли за уикенд 73 млн рублей. Падение относительно прошлой недели составило умеренные 36,5%.

Боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 начал прокат с 66,1 млн рублей. Это второй старт среди проектов Global Film, однако самый низкий среди всех фильмов франшизы. Предыдущая часть начинала прокат в свое время со 122 млн. Также новинка не смогла обойти такие релизы как ПЕРЕВОДЧИК (69,1 млн) и КРУШЕНИЕ (66,9 млн).

Мелодрама ПОСЛЕ. НАВСЕГДА на второй неделе проката потеряла 58,2% выручки первого уикенда. Это более серьезное падение, чем было у предыдущей серии франшизы (-46,3%), но лучше третьей части (-68,5%). Всего в копилке ленты – 149 млн рублей.

Комедия Я БОГИНЯ стартовала с четвертого места чарта и 25,8 млн рублей. Это выше цифр таких лент как ЛАВСТОРИ (23,4 млн) и БУЛКИ (20,1 млн), но ниже, чем было у ТАЙНОГО САНТЫ (31,8 млн).

Замкнул пятерку лидеров мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. На его счету по итогам уикенда – 786 млн рублей. В ближайшее время он достигнет итоговых цифр СЕМЕЙКИ АДДАМС (795 млн).

Самым высоким показателем посещаемости среди официальных релизов первой десятки (в среднем 20 человек на сеанс) отметилась сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. Общая выручка картины достигла 498 млн рублей.

Сборы криминальной ленты ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ обрушились сразу на 63,6%. МАМА МАФИЯ в свое время теряла 53,6%, АФЕРИСТКА – лишь 25,3%. Всего фильм с Умой Турман освоил 33,6 млн рублей.

Касса хоррора АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ снизилась на второй неделе проката на минимальные 13,9%. Суммарный заработок ленты достиг 17,9 млн рублей.

Только десятой стала экшн-драма ЧУЖАЯ. За первый уикенд фильм освоил 6 млн рублей.

Также в прокат вышли мультфильм МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (6 млн, одиннадцатое место), якутская лента ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУhУН (4,3 млн, четырнадцатое место), фильм ужасов ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (1,9 млн, девятнадцатое место) и фэнтези ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ (1,6 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 287 млн рублей, с учетом стран СНГ – 326 млн. Это на 17,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 76,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

27.09.2023 Автор: Максим Острый