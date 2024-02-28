Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокате

Снижение сборов мелодрамы ЛЕД 3 составило минимальные 11,8%. Это мягче, чем было чем было у предыдущих частей франшизы (14,5% и 48,9% соответственно). За уикенд холдовер привлек 451 млн рублей. Без учета новогодних проектов это третий результат среди российских картин после фильмов ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (606 млн) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (501 млн). Общая выручка ЛЬДА 3 составила 1,260 млрд.

МАСТЕР И МАРГАРИТА за уикенд освоил 186 млн рублей, всего на его счету – 1,928 млрд. Средняя наработка на сеанс у фильма стала лучшей в топ-20.

Байопик КОМАНДИР начал прокат с 92 млн рублей (93,2 млн с учетом сборов режиссерской версии). Новинка опередила такие релизы, как КАЛАШНИКОВ (57,9 млн) и НЕБО (55,3 млн).

«Я очень благодарен тем людям, которые пришли в кинотеатр посмотреть наш фильм. Думаю, они увидели в нем то, что хотели увидеть – историю настоящего героя. Рассказ о том, как мальчишка из простой деревни в уральской глуши стал легендой, Героем Советского Союза, совершил огромное количество успешных операций и спас тысячи людей», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер фильма КОМАНДИР Тимур Хван.

Четвертое место в чарте досталось хоррору НЕЧИСТЬ, стартовавшему с 43 млн рублей. Это третий результат среди всех фильмов ужасов, которые выпускала компания «Вольга», и лучший – с момента ухода из России мейджоров. Новинка обошла такие проекты, как ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн) и АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).

Замкнули первую пятерку БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, увеличившие свою выручку до 2,971 млрд рублей. Уже в понедельник лента обогнала ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,972 млрд), став шестым самым кассовым релизом в истории российского проката.

Также в прокат вышли мультфильм СЕЗОН ОХОТЫ. СУПЕРКОМАНДА (13,5 млн, тринадцатое место), перевыпуск аниме РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (7,2 млн, пятнадцатое место), комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ (6,4 млн, шестнадцатое место) и семейная лента ДЕТЕКТИВ ТАБО (6,2 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,003 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,065 млрд. Это на 8,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 26,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ПРАВЕДНИК.

Фото: кадр из фильма КОМАНДИР

28.02.2024 Автор: Максим Острый