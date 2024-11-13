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Аналитика


Предпродажи уикенда: новая «Манюня» уступила «Приключениям в Москве»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (NMG), триллер ЕРЕТИК (VLG), драмеди ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) и байопик МЕСЬЕ АЗНАВУР (PRD).

Новые, на этот раз деревенские приключения Манюни предварительно заработали 3,9 млн рублей. Новинка расположилась ниже предшествующей части про путешествие героини в Москву (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), но выше новогодней части (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн). Также позади остались семейные ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  1,698
ПАЛЬМА 1,108

Предпродажи триллера ЕРЕТИК составили 2,7 млн рублей. Это меньше данных главного хоррора текущего сезона СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн, стартовые сборы – 121,5 млн), но больше показателей других успешных референсов – УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,07 тысяч рублей, стартовые сборы – 67,9 млн), АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 67,8 млн), СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и МАЯК (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 15,7 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,909
ЕРЕТИК 2,714
УЖАСАЮЩИЙ 3 2,074
АЛЛЕЯ КОШМАРОВ 1,513
СУБСТАНЦИЯ 1,099
МАЯК 1,073

Предварительные продажи биографического проекта МЕСЬЕ АЗНАВУР составили 329,6 тысяч рублей. Картина о творческом пути Шарля Азнавура оставила позади аналоги ЭЙФЕЛЬ (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (319,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но уступила байопикам ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 851,4

ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

344,0
МЕСЬЕ АЗНАВУР 329,6
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 319,8
ЭЙФЕЛЬ 165,8

Трагикомедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ предварительно освоила 223,3 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ОБЕ ДВЕ (502,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн) и ДИКАЯ (251,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), однако, в то же время обогнала комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн) и БУЛКИ (81,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОБЕ ДВЕ 502,1
ДИКАЯ 251,1
ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ 223,3
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,6
ЮРА ДВОРНИК 113,4
БУЛКИ 81,2

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

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13.11.2024 Автор: Никита Никитин

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