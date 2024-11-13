Предпродажи уикенда: новая «Манюня» уступила «Приключениям в Москве»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (NMG), триллер ЕРЕТИК (VLG), драмеди ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) и байопик МЕСЬЕ АЗНАВУР (PRD).
Новые, на этот раз деревенские приключения Манюни предварительно заработали 3,9 млн рублей. Новинка расположилась ниже предшествующей части про путешествие героини в Москву (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), но выше новогодней части (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн). Также позади остались семейные ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,834
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,864
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|1,974
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,698
|ПАЛЬМА
|1,108
Предпродажи триллера ЕРЕТИК составили 2,7 млн рублей. Это меньше данных главного хоррора текущего сезона СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн, стартовые сборы – 121,5 млн), но больше показателей других успешных референсов – УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,07 тысяч рублей, стартовые сборы – 67,9 млн), АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 67,8 млн), СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и МАЯК (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 15,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,909
|ЕРЕТИК
|2,714
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|2,074
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|1,513
|СУБСТАНЦИЯ
|1,099
|МАЯК
|1,073
Предварительные продажи биографического проекта МЕСЬЕ АЗНАВУР составили 329,6 тысяч рублей. Картина о творческом пути Шарля Азнавура оставила позади аналоги ЭЙФЕЛЬ (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (319,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но уступила байопикам ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|851,4
|
ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|
344,0
|МЕСЬЕ АЗНАВУР
|329,6
|КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА
|319,8
|ЭЙФЕЛЬ
|165,8
Трагикомедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ предварительно освоила 223,3 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ОБЕ ДВЕ (502,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн) и ДИКАЯ (251,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), однако, в то же время обогнала комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн), ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 21 млн) и БУЛКИ (81,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОБЕ ДВЕ
|502,1
|ДИКАЯ
|251,1
|ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ
|223,3
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|152,6
|ЮРА ДВОРНИК
|113,4
|БУЛКИ
|81,2
Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
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13.11.2024 Автор: Никита Никитин