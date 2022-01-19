Предпродажи уикенда: «Аллея кошмаров» опережает «Форму воды»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим ретро-триллер АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS), шпионский экшн КОД 355 (CP), мультфильм КОМАНДА КОТИКОВ (NKI), а также фестивальные хиты СОБЫТИЕ (RUR) и ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО (AOF).

Новая картина Гельермо Дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ демонстрирует уверенные предпродажи, уже заработав 1,4 млн. Это заметно больше показателей предыдущих работ режиссера БАГРОВЫЙ ПИК (665,1 тыс рублей, стартовые сборы – 144,7 млн за уикенд) и ФОРМА ВОДЫ (494,75 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,9 млн за уикенд). Новинка даже превзошла показатели мистического триллера М. Найт Шьямалана ВРЕМЯ (1,09 млн рублей, стартовые сборы – 150,68 млн за уикенд). В то же время стоит учесть, что взлет предпродаж картины связан с завтрашним специальным показом в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО-Арт».

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) АЛЛЕЯ КОШМАРОВ 1,432 ВРЕМЯ 1,094 ДОСТАТЬ НОЖИ 0,724 БАГРОВЫЙ ПИК 0,665 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 0,547 ФОРМА ВОДЫ 0,495

Неплохие предпродажи наблюдаются у шпионского экшна КОД 355 - 180,2 тысяч рублей. Боевик о команде женщин-шпионов в разы превзошел данные недавних аналогов, включая другой шпионский боевик с Джессикой Честейн АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн за уикенд) и еще один командный женский экшн ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (50 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОД 355 180,2 ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ 49,98 КОДЕКС КИЛЛЕРА 45,13 АГЕНТ ЕВА 41,76 КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 27,01

С предварительным результатом 169 тысяч рублей новый фильм Француа Озона ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО превзошел по предпродажам предыдущую работу режиссера ЛЕТО'85 (155 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн за уикенд), а также такой арт-релиз как ТИТАН (143,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн за уикенд). В свою очередь, победившая на последнем Венецианском фестивале драма СОБЫТИЕ пока уступила тематически близкой картине НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (77,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,4 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО 169,00 ЛЕТО'85 154,97 ТИТАН 143,68 НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА 77,36 СОБЫТИЕ 28,29

Мультфильм КОМАНДА КОТИКОВ предварительно заработал 62,6 тысяч. Это меньше показателей аналогов ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн за уикенд) и СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (86 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн за уикенд), но превосходит данные других проектов от компании «Наше Кино» УПС... ПРИПЛЫЛИ! (58,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,2 млн за уикенд) и ГНОМЫ В ДЕЛЕ! (27,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,1 млн за уикенд).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,8 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ 86,0 КОМАНДА КОТИКОВ 62,6 УПС... ПРИПЛЫЛИ! 58,4 ГНОМЫ В ДЕЛЕ! 27,4

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

19.01.2022 Автор: Никита Никитин