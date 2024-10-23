Предпродажи уикенда: «Огниво» уступает «По щучьему велению»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сказку ОГНИВО (CP), комедию ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (AK) и хорроры АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (WP) и ЗАМРИ (GF).

Давно ожидаемая всем рынком сказка ОГНИВО предварительно собрала 9,9 млн рублей. Картина Александра Войтинского уступила аналогам ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 399 млн), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,6 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн). Одновременно с этим новинка смогла обойти еще одну сказку, КОНЕК-ГОРБУНОК, в 2021 году накануне шестидневного уикенда заработавшую 5,9 млн рублей, а всего за первые четыре дня проката, с четверга по воскресенье, собравшую 277,7 млн. Также цифры новинки можно сравнить с показателями недавно вышедшего байопика РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,724 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 12,573 ОГНИВО 9,892 РУКИ ВВЕРХ! 9,600 КОНЕК-ГОРБУНОК 5,888

Предпродажи фантастического ромкома ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА предварительно составили 172 тысячи рублей. Новинка не добралась до комедии СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (194 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), но в то же время лента с участием Артема Ткаченко и Аглаи Тарасовой превзошла картины ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн). .

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 194,0 ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА 172,0 ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9 Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 74,6 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Из двух рассмотренных хорроров недели более уверенно проявил себя новый проект компании World Pictures АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ, собравший 95,5 тысяч рублей. Тем самым новый фильм ужасов дистрибьютора совсем немного уступил проекту АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн). В то же время новинка оставила позади аналоги КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ (62,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (51,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,8 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (49,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,9 млн).

В свою очередь проект продюсера Сэма Рейми ЗАМРИ предварительно освоил 56,3 тысяч рублей. Новинка уступила другим хоррорам, НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (65 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,2 млн), ИГРА В ЛИФТЕ (64,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4 АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ 95,5 КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 78,8 НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО 65,0 ИГРА В ЛИФТЕ 64,3 АСТРАЛ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 62,5 ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ 61,2 КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ 57,6 ЗАМРИ 56,3 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 54,8 ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 51,1 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ 49,2 АСТРАЛ. ОНЛАЙН 36,7 ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ 35,5

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

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23.10.2024 Автор: Никита Никитин