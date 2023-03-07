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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года

Велосипедисты, волшебницы и другие

Главной новинкой праздничного уикенда, который фактически начнется уже в среду, станет комедийное роуд-муви ПОЕХАВШАЯ (CP, с 08.03). Картина обладает высоким рейтингом ожидания на «Кинопоиске» (97%) и позитивно воспринятым в Сети трейлером. Учитывая актерский состав, в который вошли Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев и Елена Яковлева, а также удачно выбранную дату старта, лента должна уверенно опережать показатели таких проектов как НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн рублей на старте) и ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (101 млн).

Зрителей, желающих увидеть на экранах что-то более остросюжетное и менее лирическое, на уикенде ждет ЭСКОРТНИЦА (NKI, с 08.03). Российский эротический триллер также привлекателен своим кастингом (главные роли в фильме исполнили Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев) и стильной картинкой. Новинке более чем по силам улучшить цифры таких проектов как ЭСКОРТНИЦЫ (10,2 млн) и КУПИ МЕНЯ (11,6 млн).

На младшую аудиторию рассчитан мультфильм ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK, с 08.03). В данном случае свою роль должна сыграть популярность сериального первоисточника. В качестве референсов можно вспомнить недавние проекты МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (31,8 млн).

Любителей зарубежных комедий на этой неделе ждут ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА (EXP) и ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ? (VLG, с 08.03). Первую отличает участие звезд Тони Коллетт, Анны Фэрис и Дэвида Духовны, вторая делает акцент на романтическую сюжетную составляющую. В качестве референса для ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СЕМЕЙКИ можно вспомнить недавнее ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (17,7 млн), а для проекта «Вольги» – ДИКУЮ ПАРОЧКУ (4,7 млн).

Единственным предложением для поклонников хорроров на уикенде станет финский НЕ СТУЧИ (CPF). Его ближайший ориентир – КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (7,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедии ЛЖЕЦЫ (INDF) и ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ (AOF), документальный проект СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ (KAP, с 08.03), приключенческую ленту ХОЛОДНАЯ ГОНКА (CS) и перевыпуск СОЛНЦЕСТОЯНИЯ (INK, с 08.03).     

07.03.2023 Автор: Максим Острый

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