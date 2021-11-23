Трейлеры новинок уикенда: лидерство делят «Энканто» и «Обитель зла»

Предстоящий уикенд представит российскому зрителю довольно разнообразные по жанрам новинки, главной из которых должна стать долгожданная студийная анимация. Рассмотрим показатели трейлеров таких проектов, как ЭНКАНТО (WDS), ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) и КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR).

Трейлер нового анимационного проекта студии Disney ЭНКАНТО был прикреплен к таким семейным лентам, как КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ и НЕИСПРАВИМЫЙ РОН. В результате общий потенциальный охват аудитории релиза в кинотеатрах превысил 2,9 млн зрителей. На YouTube три наиболее популярных ролика мультфильма в совокупности набрали около 2,2 млн просмотров (на троих у них 41,8 тыс. «лайков», а количество «дизлайков» YouTube теперь не отображает). На «КиноПоиске» тем временем самый востребованный трейлер картины был просмотрен 9 413 раз.

У новой части франшизы ОБИТЕЛЬ ЗЛА, которая выходит с подзаголовком РАККУН СИТИ, по нашим данным, не было хардлоков трейлера в кинотеатрах. Зато на YouTube у картины внушительное число просмотров: более 4,1 млн у трех роликов (25,5 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» дублированный трейлер фантастического проекта получил 26 647 просмотров.

Трейлер хоррор-триллера ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО был прихардлочен к схожим по жанру проектам КЭНДИМЕН, ЗЛОЕ и ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ. Потенциальный охват аудитории составил около 1 млн человек. К этому можно добавить 3,6 млн просмотров трех самых популярных роликов нового фильма Эдгара Райта на YouTube (10,3 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» трейлер фильма посмотрели 47 733 раза.

Больше всего прикреплений было у ролика обладателя Гран-при Каннского фестиваля этого года, фильма КУПЕ НОМЕР 6. Трейлер картины был прихардлочен к четырем релизам: ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, МОЛОКО, НИЧЬЯ и УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ. За счет этого в кинотеатрах его могли увидеть более 159 тыс. человек. На YouTube три ролика картины накопили 180 тыс. просмотров (3 тыс. «лайков»). А на «КиноПоиске» трейлер получил 19 062 просмотра.

23.11.2021 Автор: Дмитрий Некрасов