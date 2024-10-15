Эдуард Илоян: «Когда к классной истории добавляется музыка, это усиливает зрительский эффект»

Генеральный продюсер YBW рассказал БК об итогах первого уикенда фильма «Руки Вверх!» и подробностях продвижения проекта

Премьера музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! вызвала активный зрительский интерес, заметно угасший с апреля, когда выходила семейная фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. В новом фильме Аскара Узабаева, режиссера ТЕЩИ, задействованы сам Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также Федор Лавров и Валентина Ляпина. За производство проекта с бюджетом в 390 млн рублей отвечали Yellow, Black and White, Start, «Руки Вверх! Продакшн», «Берг Саунд» и кинокомпания «Темп». Генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян рассказал БК об итогах первого уикенда и подробностях продвижения картины.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма РУКИ ВВЕРХ!? Насколько результаты совпали с вашими прогнозами?

Мы довольны показателями на первом уикенде. У проекта схожие цифры по стартовым сборам с такими фильмами, как ТЕЩА (211,2 миллиона) и БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (231,4 миллиона), которые, несомненно, выходили в разное время при разных условиях кинохождения. Несмотря на то, что это фильм про музыкальную группу с огромной армией поклонников, динамика сборов не соответствует фанатскому кино с его тенденцией высокой кассы в первый день и последующим падением интереса. Картина работает как крепкое жанровое кино.

Проект показал лучший старт в прокате с апреля. За счет чего в первую очередь, как вам кажется, удалось раскачать аудиторию, чтобы она пришла в кинотеатры после таких слабых месяцев?

У фильма масштабная рекламная кампания. Основной упор в маркетинге мы делаем на ТВ-рекламу, которую усиливаем благодаря объемной поддержке телеканалов-партнеров – НТВ и СТС. Мы проработали отличные кейсы с нашими диджитал-партнерами «Кинопоиск» и «ВКонтакте». Обеспечили кинотеатры материалами для концешн-баров, а также провели региональные премьеры с участием звезд фильма.

Как вы позиционировали картину? На какую аудиторию ориентировались при продвижении?

Мы позиционировали картину как первый фильм о легендарной группе «Руки Вверх!», который расскажет реальную историю ее становления. На наш взгляд, УТП проекта – музыка, объединяющая разные поколения, которые могут прийти все вместе в кинотеатры.

Как вы оцениваете «сарафан» фильма? Как, по вашим прогнозам, проект будет работать дальше?

Мы видим, что фильм не просто интересен зрителям, но и вызывает эмоциональную вовлеченность, чувство ностальгии. Это приводит к высоким оценкам и «сарафанному» эффекту. К тому же рекламная кампания фильма не останавливается на первом уикенде.

Как в целом вы оцениваете тренд на производство музыкальных байопиков? Насколько перспективен этот жанр в прокате, на ваш взгляд?

Во главе любого фильма прежде всего стоит история, несущая в себе те или иные ценности и эмоции для зрителя. Когда к классной истории добавляется музыка, которая объединяет людей и дарит им светлые эмоции, это, несомненно, только усиливает зрительский эффект.

Фото: пресс-служба Yellow, Black and White