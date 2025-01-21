Надежда Мотина: «“Плохая девочка” вызывает полярные мнения и активную дискуссию»

Президент компании Arna Media рассказала об итогах первого уикенда проекта

Лучшая новинка этого уикенда, эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман в роли соблазненной стажером начальницы, показала третий старт среди зарубежных релизов «Атмосферы кино» и второй результат первого уикенда среди фильмов студии А24. Картина Халины Рейн впервые была показана в прошлом году на Венецианском кинофестивале, где Николь Кидман удостоилась «Кубка Вольпи» за лучшую женскую роль. Надежда Мотина, президент компании Arna Media, являющейся правообладателем ленты, рассказала об итогах первого уикенда ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ и деталях продвижения фильма.

Как вы оцениваете старт фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА? Ожидали ли вы таких результатов?

Фильм вышел в рамках наших ожиданий. «Атмосфера кино» подарила проекту очень сильную роспись. Пока у нас второй старт для фильмов студии A24 в России и второй старт ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ на международном рынке.

Чем фильм привлек зрителей в первую очередь, по вашему мнению?

В нем много элементов: для широкой публики – пикантность сюжета и эротические сцены, две большие звезды, Николь Кидман и Антонио Бандерас, для любителей умного кино – приз Венецианского кинофестиваля и номинация на «Золотой глобус», для молодежной аудитории – Харрис Дикинсон и его шикарный торс.

Как вы выбирали локализованное название? Ведь Babygirl – это скорее «малышка», нечто более ласковое?

Кино провокационное, вызывает полярные мнения и активную дискуссию, поэтому мне хотелось, чтобы название тоже провоцировало. «Плохая» ли героиня, потому что у нее роман, да еще и с мужчиной сильно моложе, да еще и с подчиненным? «Плохая» ли, потому что хочет не то и не так, как от нее все ждут? Я совсем недавно узнала, что Николь дала обещание сниматься у женщины-режиссера в каждом третьем фильме и поддерживать молодых авторов, потому что ее имя позволяет проектам найти финансирование и запуститься. Она точно не «малышка». Она активная, сильная и страстная, как ее персонаж.

Какие имеются нюансы в продвижении эротического триллера? Какие акценты в рекламной кампании делали вы?

У нас была большая рекламная кампания, мы работали с киноходящей аудиторией, активно задействовали соцсети. Наши новогодние подарки – носочки «плохая/ хорошая девочка» – многим пришлись по душе и оказались в соцсетях.

Что вы считаете самым удачным в рекламной кампании картины?

Прекрасные материалы от нашего партнера – студии A24. Мы получили очень много креативов и различных материалов для самой разной аудитории. Мы начали готовить релиз с августа 2024 года (в рамках премьеры на Венецианском кинофестивале), активно подклеивали ролик и размещали рекламу.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? Как она будет работать дальше, по вашим ожиданиям?

«Сарафан» у картины неровный. Кто-то был оскорблен ее откровенностью, кому-то было неловко, кто-то не понял фильм совсем, а кто-то – в восторге. Полярные мнения – это всегда активная дискуссия. Надеюсь, она подстегнет посещаемость на второй и третьей неделях.

Так как в фильме много откровенных сцен, насколько он был изменен, чтобы соответствовать российскому законодательству?

Все эротические сцены остались в своем изначальном виде.

Фото: пресс-служба Arna Media