Марина Разумова: «В телесмотрении отечественные блокбастеры дают доли выше, чем иностранные»

Заместитель управляющего директора и финансовый директор ООО «ГПМ РТВ» рассказала БК об адаптации российского ТВ к текущим реалиям

Уход голливудских студий и отсутствие западного контента взбодрило российское кино- и телепроизводство. Студии и продакшны увеличили производственные мощности, а продюсеры все больше стали обращать внимание на азиатский рынок. Как к текущим реалиям адаптировались телеканал ТНТ и «Газпром-Медиа Холдинг», став одним из главных промопартнеров и одновременно крупнейшей площадкой для показа большого кино, с помощью каких лазеек на российском ТВ все еще показывают голливудские фильмы и удалось ли отечественным киноделам полностью заменить продукты американских мейджоров, БК рассказала Марина Разумова, заместитель управляющего директора и финансовый директор ООО «ГПМ РТВ».

Как отразился уход голливудских студий с российского рынка на деятельности ТНТ?

Исторически сложилось так, что заполнение эфирной сетки контентом голливудских студий – все-таки вотчина других каналов. ТНТ в последнее десятилетие больше ориентировался на контент собственного производства – комедийные сериалы и шоу. Comedy Club, «Звезды в Африке», «Жуки», «Универ» и многие другие – наши флагманские проекты, благодаря которым нас знают и любят.

Тем не менее ставший недоступным в последнее время контент также присутствовал в эфире канала, поэтому его нужно было чем-то заменить. Телеканал ТНТ и «Газпром-Медиа Холдинг» обладают огромными производственными мощностями, а в связи с потерей части контента мы начали их наращивать. Мы расширили сеть наших партнеров-продакшнов, что в конечном итоге пошло всем на пользу. Во-первых, контента стало больше, что хорошо и для канала, и для зрителя. Во-вторых, здоровая внутренняя конкуренция неизбежно повышает качество продукта, потому что студии так или иначе стараются в чем-то друг друга превзойти. И это тоже хорошо и для канала, и для зрителя, и для самих производителей. За последние годы к нашим постоянным партнерам в лице Comedy Club Production, 1-2-3 Production и Good Story Media добавилось огромное количество новых студий: «Ген Продакшн», «Пензфильммаш», «ВайТ Медиа», «Медиаслово», Кинокомпания братьев Андреасян, Sverdlovsk, «Руки Вверх Продакшн» – этот список можно продолжать еще долго. И это еще не говоря о масштабной работе со стримингами, с которыми мы тоже активно сотрудничаем.

Чем вы заместили студийные фильмы? Какие стратегии тут оказались эффективными за последние два года?

Возвращения голливудских студий мы, к сожалению, не ждем, а продолжаем работать в существующей реальности. Тем не менее мы всегда будем рады заключить новые контракты, если ситуация позволит. Для нас партнерство, в том числе международное – одно из ключевых направлений работы. Сейчас мы активно развиваем сеть наших партнеров внутри страны, работаем с цифровыми площадками, закупающими и производящими кино, как, например, «Кинопоиск». Мы готовы выступать и в качестве площадки для показа, и в качестве поставщика контента, и в качестве промопартнера – от диджитал-площадок до теле- и радиоэфира. В продвижении проектов мы завоевали в индустрии лидирующие позиции по качеству реализуемых кампаний. Взять хотя бы последний пример с фильмом ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, собравшим в прокате более миллиарда рублей, или с комедией ТЕЩА, тоже показавшей отличный бокс-офис – 670 миллионов рублей.

Более того, понимая активный интерес публики и всеобщую потребность в полнометражном добром, семейном кино и блокбастерах, которые несут правильную смысловую повестку и развлекают зрителя, мы теперь будем не только поддерживать другие релизы, но и выпускать свои. В настоящий момент совместно с «Союзмультфильмом» мы приступили к съемкам live-action-адаптации ПРОСТОКВАШИНО и дальше планируем делать упор на это направление – создание больших, красочных художественных фильмов для семейного просмотра. Уже анонсированы УМКА и ПРИНЦЕССЫ, тоже совместные проекты с «Союзмультфильмом». Скоро выйдут БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ, запускаются в производство ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ, КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. И это только начало.

Да, уход голливудских студий с российского рынка действительно отразился на деятельности ТНТ и «ГазпромМедиа Холдинга», но главная задача не изменилась – радовать зрителей качественным развлекательным контентом. И сейчас наша контентная «фабрика» работает как никогда продуктивно, а это значит, что зрителю бесперебойно будет поставляться качественный продукт, и у него не возникнет ощущения, что его чего-то лишили.

Как показывает себя в эфире азиатский контент?

По доле и по интересу телесмотрения иностранный контент точно на какую-то часть во всех наших каналах заменили отечественные блокбастеры. Это факт. Категории А, категории Б – они дают доли выше, чем давали даже иностранные блокбастеры.

Что касается восточного кино, то мы выбираем лучшие тайтлы из этого географического направления. Мы внимательно изучаем восприятие этих проектов российской аудиторией, потому что из-за культурных особенностей оно может отличаться. Мы открыты. У нас есть закупленные библиотеки китайского и индийского рынка, и в этом году мы будем получать отклик аудитории по сформированному библиотечному лицензионному фонду. Мы сейчас активно диверсифицируем наш контент, в том числе закупной, отбираем лучшие и максимально релевантные тайтлы, которые обязательно займут свое место среди зрительских предпочтений аудитории каналов холдинга.

В эфире ТНТ присутствуют старые фильмы Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures. Это продолжают действовать старые контракты? Или все-таки удалось их перезаключить? Насколько вообще сейчас возможно их продление?

Все, что сегодня идет в эфире – новые пакеты. Существуют локальные компании, которые собирают пакеты с западным контентом, доступным на текущий момент с точки зрения официальной лицензии в России, и мы с ними работаем. Заключаем постоянные контракты как напрямую, так и с их локальными представителями. При этом мы смотрим не только в направлении американского и европейского кино. Китай и Индия – тоже очень интересные для нас направления. Индийское кино сейчас выглядит современно, не так, как мы привыкли его представлять. Те, кто видел недавний боевик RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ, поймут, о чем я говорю.

В работе постоянно находится большое количество сделок, которые мы заключаем с представителями зарубежных мейджоров и на нашем локальном, российском уровне. Нам интересно это направление работы, мы готовы предлагать потенциальным партнерам максимально выгодные условия для сотрудничества.

Каким образом, по вашим данным, в эфире некоторых каналов еще показывают голливудские фильмы?

Мы точно знаем, что все индустриальные игроки на российском рынке получили соответствующие уведомления о невозможности работы с основными иностранными мейджорами. Нам неизвестны договорные отношения других участников рынка с зарубежными партнерами. Но если сделки были заключены вдолгую, то, наверное, эти контрактные обязательства исполняются, что дает возможность показывать кино. То есть мы уверены, что дистрибуция контента иностранных мейджоров, по тем или иным причинам переставших работать с российскими медиапартнерами, происходит в правовом поле. У некоторых игроков были длинные контракты, мы в этой ситуации чувствуем себя стабильно, так как разворачиваем свои альтернативы. При этом есть точечные пакеты, которые мы регулярно отсматриваем для возможного приобретения.

Сопоставима ли востребованность российского, независимого зарубежного или азиатского контента с тем, какие рейтинги раньше демонстрировал голливудский?

На самом деле будет иллюзией считать, что западные сериалы были экстремально востребованы в российском телеэфире. К примеру, на телеканале ТВ-3 проекты «Люцифер» и «Кости» работали с довольно средними показателями: «Кости» в последнем показе в 2022 году демонстрировали среднюю долю 4,9 процента, «Люцифер» в ноябре-декабре 2019-го имел точно такие же показатели. Рисковать и менять этот контент на российский никто не хотел. Понятно, что у канала есть свои флагманские проекты вроде «Гадалки» и «Слепой» в дневном слоте, речь сейчас о вечернем прайме, который был заполнен как раз западным контентом. Когда он стал недоступен, канал оказался в затруднительном положении, и другой тактики, кроме как рисковать, уже не оставалось. И что вы думаете? Мы провели блестящую сделку с коллегами с телеканала НТВ, и «Глухарь» начал давать долю 8, которую тот же «Люцифер» никогда не достигал. О чем это говорит? В России свое на телевидении всегда смотрели, смотрят и будут смотреть.

Но это не означает, что мы не проводим анализ сделок по закупке иностранных сериальных линеек. Так, на ТВ-3 в 2024 году состоялась премьера международного приключенческого сериала «Зорро», снятого в Испании по заказу платформы Amazon Prime одной из компаний – лидеров испанского кинопроизводства Secuoya Studios. Также канал остается эксклюзивным правообладателем в России сверхпопулярного французского мультсериала «Леди Баг и Супер-кот», и совсем недавно состоялась премьера нового сезона в русском дубляже, который создавался с учетом пожеланий фанатов проекта.

По итогам 2023 года ТНТ прирос в рейтинге телеканалов. За счет чего это удалось сделать?

Доля приросла за счет увеличения оригинального контента в эфирной сетке канала. Причем этот оригинальный контент распространяется и на сериальные линейки, и на ключевые шоу выходного дня, показывающие максимально высокие доли. На ТНТ нет разделения на осенний и весенний сезоны, мы бесперебойно представляем аудитории новинки сериального и кинопроизводства, а также новые линейки шоу и реалити. По сравнению с конкурентами этих линеек беспрецедентно много, причем это касается не только ТНТ, но и других каналов «Газпром-Медиа Холдинга», таких как «Пятница!» и ТВ-3. Что и позволяет наращивать долю даже в непростых конкурентных условиях.

Какие тренды вы в целом видите на рынке телевидения в данный момент?

Основной тренд – внимание и интерес аудитории к новому контенту. Мы видим, что повторы тех или иных сериальных линеек перестают работать так эффективно, как это было ранее. Поэтому основная задача телевидения – предлагать зрителю новый, актуальный, интересный контент, релевантный повестке, а также большой аудитории. Так было всегда, а сейчас это особенно важно.

В отличие от платформенных продуктов, которые на текущий момент производятся в большом объеме, задача телевидения – покорять массовую аудиторию. Поэтому мы ориентируемся на создание широкомасштабных интересных проектов для семейного просмотра, так как аудитория ищет для себя безопасный контент – это еще один важный тренд, который мы наблюдаем сейчас на ТВ, стримингах и в кино.

Мы уже движемся в этом направлении, проекты «Киберпапа» и «Казачок» были очень тепло встречены аудиторией. И, как я уже отмечала, мы планируем выходить с нашим контентом на большие экраны. И это только начало!

Фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»