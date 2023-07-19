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Создатели 39 проектов договорились с SAG-AFTRA о продолжении съемочного процесса 

Автор: Софья Гоголева

19 июля 2023

Возобновляются съемки фильма MOTHER MARY и сериала «Избранные»

Киностудия A24, которая не входит в Альянс продюсеров кино и телевидения, договорилась о временном соглашении, касающемся двух фильмов — MOTHER MARY и DEATH OF A UNICORN. Оно позволяет продолжать работу над проектами и предоставляется «по-настоящему независимым продюсерам» — не связанным с Альянсом и заранее согласным соблюдать любые условия контракта с AMPTP, который будет принят по итогам забастовки.Среди других проектов, получивших разрешение на продолжение съемок:

RIVALS OF AMZIAH KING (режиссер Эндрю Паттерсон); 
DUST BUNNY (режиссер Брайан Фуллер);
BRIDE HARD (режиссер Саймон Уэст);
«Osiris» (сериал);
THE KILLER’S GAME (режиссер Дж.Дж. Перри);
YELLOW TIE (режиссер Серж Иоан Челебидачи). 

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