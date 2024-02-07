Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Тайные дела подружек невесты», четвертый сезон «Моря свободы» и многое другое

Главная февральская новинка, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре Amediateka – австралийский мини-сериал «Тайные дела подружек невесты». Детективный триллер с Джорджиной Хейг, Эбби Корниш и Кэти Макграт рассказывает о свадьбе, которая становится сущим кошмаром, когда в жизни одной из подружек невесты появляется незнакомец, способный раскрыть давно похороненные ей секреты.

Кроме того, зрителей стриминга ждут детективный сериал «Поймай мне убийцу», четвертый сезон «Моря свободы» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Тайные дела подружек невесты» (детективный триллер, реж. Тори Гаррет, Дженнифер Перротт)

Идеальная свадьба Оливии медленно, но верно становится сущим кошмаром, когда в жизни одной из подружек невесты появляется незнакомец, способный раскрыть давно похороненные ей секреты. Теперь вместе с Мелани и Саскией она вынуждена придумывать, как защитить свое благополучие и избавиться от опасного человека. А как это сделать, когда семья, работа, любовники забирают всё свободное время и мешают их тайным делам?

«Пекарь и красавица», 2-й и 3-й сезоны (мелодрама, реж. Одед Рускин)

Сериал рассказывает непростую историю взаимоотношений пекаря Амоса и супермодели Ноа, которых однажды свела судьба. Она только что пережила разрыв с голливудской звездой, а он уже девять лет встречается с Ванессой, на которой боится женится, и не съезжает от родителей. В самом шикарном ресторане Тель-Авиве Ноа и Амос случайно встречаются – она хочет отойти от разрыва, а он, наоборот, решает разорвать помолвку. Случайное знакомство героев навсегда изменит каждого из них и заставит разобраться в том, что же такое настоящая любовь и на что готовы пойти самые близкие, чтобы не дать их счастью состояться.

«Ее история» (драма, реж. Франческа Аркибуджи)

Действие сериала начинается в 1940 году в Италии, где главной героине Иде, наполовину еврейке, и ее двум сыновьям предстоит столкнуться со всеми ужасами фашизма, сберечь себя во время нацистской оккупации и попробовать жить заново в послевоенном Риме. На что способна скромная и добрая женщина, когда ее детям угрожает смертельная опасность?

С 15 февраля:

«Поймай мне убийцу» (детектив, реж. Трейси Ларкомб, Рене ван Ройен, Бретт Майкл Иннес)

Детективный сериал расскажет о Мики Писториус, первом в истории ЮАР психологе-профайлере, которая помогает разыскивать серийных преступников. Общаясь с ними, она погружается во тьму их души, способна пережить их страхи, проблемы и даже жажду славы.

Скоро:

«Море свободы», 4-й сезон (криминальная драма, создатели Кристиана Фарина, Маурицио Каредду)

В четвертом сезоне главных героев сериала «Море свободы» ждут новые вызовы и проблемы. Они уже пересекли бурное море подросткового возраста и стали совсем взрослыми, и теперь им придется выбирать, кем они хотят быть в жизни. Главарь преступной банды делает Кармине неожиданное предложение – он хочет выйти из криминального бизнеса и сделать его своим преемником. Филиппо думает о переезде из Неаполя в Милан, но отношения и привязанность к друзьям крепко держат его как в клетке. А директором тюрьмы для несовершеннолетних становится загадочная София Дуранте, которая хочет похоронить тут тайны своего прошлого и изменить подход к перевоспитанию малолетних преступников.

Фото: кадр из сериала «Тайные дела подружек невесты»