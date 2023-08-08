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Уэс Андерсон получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Торжественная церемония вручения приза состоится 1 сентября

Режиссер Уэс Андерсон удостоится почетной награды Венецианского кинофестиваля Cartier Glory to the Filmmaker за вклад в современную киноиндустрию. Об этом сообщили организаторы смотра на официальном сайте.

Торжественная церемония вручения приза состоится в пятницу, 1 сентября, во Дворце Кино на острове Лидо перед показом новой работы постановщика – короткометражной экранизации сборника рассказов Роальда Даля ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ ГЕНРИ ШУГАРА. Главные роли в 40-минутном проекте от Netflix исполнили Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли и Ричард Айоади.

«Уэс Андерсон – один из немногих режиссеров, чей уникальный стиль можно сразу же узнать всего лишь по одному кадру», – заявил президент Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

80-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Фото: кадр со съемок фильма ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ ГЕНРИ ШУГАРА

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