Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Автор: Илья Кувшинов
20 июня 2024
Режиссер заявил об этом в своем телеграм-канале
Вслед за анонсом многосерийного проекта от Сергея Урсуляка свою экранизацию романа Льва Толстого заявил и режиссер Сарик Андреасян.
Ожидается, что его ВОЙНА И МИР станет полнометражным фильмом для кинотеатрального релиза.
«Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха ОНЕГИНА? Конечно ВОЙНУ И МИР! Большое кино, соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!», – сообщил Андреасян в своем официальном телеграм-канале.
Напомним, что ОНЕГИН, вышедший в прокат в этом году, смог заработать более 786 млн рублей и стал главной новинкой мая на российских стримингах.
Фото: кадр со съемок сериала «Букины»
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