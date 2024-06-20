Сергей Урсуляк займется экранизацией романа «Война и мир»
Автор: Илья Кувшинов
20 июня 2024
Производством будет заниматься кинокомпания «Москино»
Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир».
Режиссером многосерийного проекта выступит Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК, «Ликвидация»). Производством будет заниматься кинокомпания «Москино».
Исполнители главных ролей пока не называются.
Напомним, что роман Толстого ранее неоднократно переносился на экраны – последняя, на данный момент, адаптация была сделана британским каналом BBC в 2016 году. Главные роли в проекте исполнили Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон.
Фото: кадр со съемок фильма ОДЕССКИЙ ПАРОХОД
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