Сергей Урсуляк займется экранизацией романа «Война и мир»

Производством будет заниматься кинокомпания «Москино»

Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир».

Режиссером многосерийного проекта выступит Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК, «Ликвидация»). Производством будет заниматься кинокомпания «Москино».

Исполнители главных ролей пока не называются.

Напомним, что роман Толстого ранее неоднократно переносился на экраны – последняя, на данный момент, адаптация была сделана британским каналом BBC в 2016 году. Главные роли в проекте исполнили Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон.

Фото: кадр со съемок фильма ОДЕССКИЙ ПАРОХОД