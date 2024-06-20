top banner

Сергей Урсуляк займется экранизацией романа «Война и мир»

Автор: Илья Кувшинов

20 июня 2024

Производством будет заниматься кинокомпания «Москино»

Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир».

Режиссером многосерийного проекта выступит Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК, «Ликвидация»). Производством будет заниматься кинокомпания «Москино».

Исполнители главных ролей пока не называются.

Напомним, что роман Толстого ранее неоднократно переносился на экраны – последняя, на данный момент, адаптация была сделана британским каналом BBC в 2016 году. Главные роли в проекте исполнили Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон.

Фото: кадр со съемок фильма ОДЕССКИЙ ПАРОХОД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино
Подробнее
Названы победители XI премии АПКиТ
Подробнее
Александр Домогаров-младший снял свое имя с титров драмеди «Она такая классная»
Подробнее
«Дэдпул и Росомаха» может поставить рекорды еще на старте
Подробнее
Кинофестиваль «Пилот» объявил деловую программу
Подробнее
«МТС Медиа» создало отдельное юрлицо для производства контента
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 июня 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвался мультфильм «10 жизней»
Подробнее
Стали известны обладатели почетных «Оскаров» за 2024 год
Подробнее
Алексей Воронков: «Чтобы реализовать даже быстрые тактические решения «АВКШоу 2024», надо полгода»
Подробнее
Касса четверга: «10 жизней» возглавили прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил жюри
Подробнее
Касса России: «10 жизней» вырвали победу у «Непослушников»
Подробнее
В Москве прошла XI церемония вручения премии АПКиТ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»
Подробнее
Международная касса: «Головоломка 2» начала свой прокат в 38 странах
Подробнее