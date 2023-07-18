Андрей Золотарев прокомментировал сделку с НМГ

НМГ заключила first-look deal с INEY Productions Андрея Золотарева

Национальная Медиа Группа подписала договор приоритетного предложения с компанией INEY Productions Андрея Золотарева и Алены Акимовой. В рамках партнерства входящие в НМГ телеканал СТС и «НМГ Студия» получают право первыми делать предложение о производстве всех проектов, которые разрабатывает INEY Productions. Андрей Золотарев также станет креативным продюсером «НМГ Студии».

Андрей Золотарев – один из самых успешных и востребованных сценаристов на российском рынке. Как сценарист он давно сотрудничает с входящими в холдинг НМГ компаниями «Водород» и Art Pictures. Вместе они снимали такие хиты, как дилогия ЛЕД, ВТОРЖЕНИЕ, ПРИТЯЖЕНИЕ, СПУТНИК. «Смысл заключения договора состоит в том, что в каком-то смысле мы узаконили брак, – объясняет Андрей Золотарев. – Мы как работали, так и продолжаем работать. Разница только в том, что first-look deal заключен с нашей совместной с Аленой Акимовой компаний INEY Productions. То есть теперь НМГ сотрудничает не с Андреем Золотаревым как физическим лицом, а с INEY Productions. Мы надеемся, что сможем не только писать сценарии для НМГ, но и производить проекты. Как в браке, пока мы идем к алтарю, мы любим и счастливы, а что произойдет дальше, никто не знает. Мы можем только надеяться, что сотрудничество будет плодотворным. Некоторые гарантии дает то, что мы не первый год знакомы с партнерами из НМГ и давно друг друга знаем».

Золотарев уточняет, что каких-то специфических условий в договоре нет. «Ровно такой же first-look deal, разница в том, что я стану креативным продюсером. К сожалению или к счастью, в нашей индустрии пока нетвердо установились термины и звания, поэтому совершенно непонятно, кто что имеет в виду под словосочетанием «креативный продюсер», – говорит он. – У меня есть некие представления о том, как я бы хотел это видеть, но как это будет в реальности, станет понятно только тогда, когда я приступлю к работе. Я стараюсь продюсировать то, что сам пишу. При этом мы не исключаем, что будут проекты, которые будут писать другие авторы, а я буду их продюсировать. Но по большей части я буду заниматься своими проектами».

Причиной сотрудничества с НМГ Золотарев называет предлагаемую в холдинге творческую свободу. «Там можно делать разножанровые и разноформатные проекты, что для нас очень важно. Мы сможем снимать полные метры и сможем создавать разное кино от хорроров до детских фильмов – и в том, и в другом, и третьем у меня есть опыт. Поэтому я совершенно не исключаю, что мы могли бы делать что-то хорошее и для СТС, – поясняет продюсер и сценарист. – Не важно, в каком формате мы работаем, главное, чтобы это была интересная история. У нас есть список проектов, которые мы хотели бы предложить НМГ, но будем заниматься ими чуть позже, потому что сейчас отрабатываем сериалы для «Иви», о которых договорились ранее».

Это не первый first-look для INEY Productions. Ранее компания заключала договор приоритетного предложения с «Иви», выпустив сериал «13 клиническая». К выходу готовится детективная драма «Игра головой» с Ильей Маланиным и идет работа над вторым сезоном «13 клинической». Действие контракта истекло в прошлом году. «Мы успешно откатали сотрудничество в производстве с «Иви» и хотели бы распространить свой опыт дальше. Договоры first-look – это палка о двух концах. С одной стороны, они негативно влияют на конкуренцию. Если какой-то холдинг вдруг решит посадить на first-look deal всех востребованных кинематографистов, то это негативно скажется на рынке. Но такого не происходит. В связи с тем, что first-look deal в принципе как понятие потихоньку отмирает, то угрозы монополии со стороны какого-то одного игрока не существует», – рассказывает о своем опыте Золотарев.

Также INEY Productions заключила в прошлом году трехлетний рамочный договор с «Марс Медиа». По словам Золотарева, суть договора состоит в том, что он определяет параметры, по которым компании производят полные метры, не включая конкретные тайтлы. «Это не эксклюзивный договор и не first-look deal. Мы были бы рады попробовать что-то сделать с «Марс Медиа», но сейчас это может произойти только при участии НМГ», – добавляет Золотарев.

В ближайшем будущем в прокат должны выйти крупнобюджетные проекты «Водорода» и Art Pictures по сценарию Золотарева – СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, КРЫСОЛОВ, ЛЕД 3. Представленный на недавнем питчинге в Фонде кино фильм БУРАТИНО также создается вне рамок нынешней сделки с НМГ. Это проект «Водород» и Art Pictures, INEY Productions не имеет к нему отношения, объясняет Золотарев. Также Золотарев стал соавтором сценария спортивной драмы 1-2-3 Production РУССКАЯ ПЯТЕРКА, пока находящейся на паузе. «Сценарий написан. Есть классный драфт. По понятным причинам сейчас довольно сложно снимать в США, а тем более – историю с таким бюджетом, – говорит Золотарев. – РУССКАЯ ПЯТЕРКА – крупнобюджетный проект, претендующий на звание блокбастера. К счастью, история рассказывает про нашу победу и не теряет свою актуальность, поэтому надеюсь, что когда-нибудь мы сможем ее снять».

Фото: Андрей Золотарев