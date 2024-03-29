Кантемир Балагов был удостоен премии Chanel Next Prize

Режиссер получит от модного дома грант в размере 100 тыс евро

Chanel отметил режиссера Кантемира Балагова – модный дом удостоил его премии Next Prize, которая раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в разных дисциплинах.

Каждый лауреат получает грант в размере 100 тыс евро, а также двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов при содействии культурных партнеров дома.

«Кино для меня – это то, что наполняет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому для меня большая честь быть признанным Chanel – ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место», – подчеркнул Балагов.

Помимо режиссера ТЕСНОТЫ и ДЫЛДЫ модный дом также отметил режиссера Фокс Макси, художницу Толю Астахишвили, хореографа Уну Доэрти, разработчика компьютерных игр Сэма Энга и других.

Фото: кадр со съемок фильма ДЫЛДА