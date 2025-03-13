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Beat Film Festival открыл прием заявок на участие в программе «Док Индустрия»

Автор: БК

13 марта 2025

Подача заявок продлится до 1 апреля

Организаторы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival начали прием заявок на участие в программе «Док Индустрия».

В этом году секции, которая направлена на развитие российского документального кино, исполняется 10 лет, и за это время она стала стартом для многих кинематографистов.

К отбору в четырех категориях (режиссерское документальное кино: фильмы о новой культуре; документальные фильмы или сериалы, снятые для стриминговых платформ; брендированный контент: документальные фильмы, произведенные совместно с брендами; видеоарт и гибридные фильмы: фильмы, чьи авторы экспериментируют с формой и предлагают новый подход к нон-фикшену в кино) принимаются российские проекты, произведенные не ранее июля 2024 года. Хронометраж – от 2 до 120 минут.

Прием заявок на официальном сайте смотра открыт до 1 апреля.

Фото: пресс-служба фестиваля

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