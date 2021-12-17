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Beat Film Festival-2022 принимает заявки для участия в национальном конкурсе

Автор: БК

17 декабря 2021

Документальные фильмы можно подать до 1 апреля

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2022 открыл прием заявок на участие в национальном конкурсе. Заявку с премьерным фильмом любого хронометража можно подать с 9 декабря до 1 апреля по ссылке: https://beatfilmfestival.ru/submit. Фестиваль пройдет в конце мая 2022 года.

На Beat-2022 национальной программе будет уделено особое внимание. В прошлом году у Нацконкурса впервые появилась собственная призовая статуэтка, а в этом — появится своя команда отборщиков. Также будет создана отдельная программа индустриальных и образовательных событий.

Программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин: «Основной фокус внимания в программе Beat Film Festival все эти годы был на международной программе. Но индустрия документального кино в России сегодня активно развивается, и мы намерены принимать более активное участие в ее формировании. Поэтому с 2022 года Национальный конкурс — одно из приоритетных направлений для развития фестиваля, что означает сильные событийные фильмы для зрителей и новые возможности внутри фестиваля для их авторов».

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