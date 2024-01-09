«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на девятый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 20:03 (мск) 9 января, кассовые сборы музыкальной сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на девятый день проката ленты.

Лента Алексея Нужного стала десятым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате, и вторым за 2024 год – 6 января знаковый порог перешагнула комедия Клима Шипенко ХОЛОП 2 (2,44 млрд рублей валовых сборов, данные на 07.01.2024, прокат продолжается).

В клубе «двухмиллиардников» также состоят ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,49 млрд рублей валовых сборов, данные на 07.01.2024, прокат продолжается), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд), ВЫЗОВ (2,14 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ