«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на шестой день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 7:30 (мск) 6 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на шестой день проката ленты.

Лента Клима Шипенко стала девятым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате.

Также в их числе – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,45 млрд рублей валовых сборов, данные на 24.12.2023, прокат продолжается), ВЫЗОВ (2,14 млрд), ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2