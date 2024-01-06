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«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокате

Автор: БК

6 января 2024

Покорение знакового рубежа случилось на шестой день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 7:30 (мск) 6 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на шестой день проката ленты.

Лента Клима Шипенко стала девятым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате. 

Также в их числе – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,45 млрд рублей валовых сборов, данные на 24.12.2023, прокат продолжается),  ВЫЗОВ (2,14 млрд), ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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