Capella Film рассказала о кадровых изменениях в компании

Директором по кинопрокату стал Ильяс Эдильбаев, а отдел маркетинга и PR возглавила Ольга Лотоцкая

Кинопрокатная компания Capella Film обновила свою команду – изменения коснулись блоков букинга и маркетинга.

Должность директора по кинопрокату занял Ильяс Эдильбаев. В прошлом он работал в компаниях «Парадиз», «Вольга» и «Пионер».

Отдел маркетинга и PR, в свою очередь, возглавила Ольга Лотоцкая. Ранее она отвечала за маркетинг сети кинотеатров «Киномакс», возглавляла отдел маркетинга департамента детской и подростковой литературы издательства АСТ, а также работала в кинопрокатной компании «Вольга». Отмечается, что Лотоцкая будет отвечать как за развитие кинотеатральных релизов, так и за поддержку выпуска тайтлов в онлайн-кинотеатрах и на ТВ.

«Мы рады приветствовать коллег в нашей дружной команде единомышленников! Для нас всех обновление команды – это большой вызов и огромная ответственность, возможность открывать новые горизонты и делать невозможное. Очевидно, что совместная экспертиза Ольги и Ильяса, обладающих весомым опытом в кинопрокатном бизнесе, позволит реализовывать новые амбициозные планы компании», – заявили заместитель генерального директора Адил Бархалов и коммерческий директор Юлия Фатеева.

Фото: пресс-служба Capella Film